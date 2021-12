« Soit démissionner » le maire qui lui a donné l’agneau ou le gouvernement casse

24/12/2021 à 14:41 CET

Javier Flores

Anna fibla a noté que la déclaration de Chaler « ne change rien & rdquor;. Pour la dirigeante du TSV, qui a reconnu être toujours personnellement touchée, « il semble que le Parti socialiste se désolidarise des faits et qu’ils pensent que tout doit rester personnel. Ce n’est pas comme ça. Nous maintenons ce que nous avons dit lors d’une conférence de presse : soit Chaler démissionne, soit est licencié, soit nous ne continuerons pas dans l’équipe gouvernementale. Je ne peux pas avoir cet homme comme partenaire au gouvernement, donc la décision est prise par l’exécutif du PSPV de Vinaròs ou le maire & rdquor ;.

Quant à savoir si vous avez parlé au maire, Guillem Alsina, a déclaré que le même jour l’ami invisible « m’a dit de ne pas le prendre mal, que c’était une blague, et le jour de la conférence de presse (jeudi) Je l’ai prévenu à l’avance que nous allions demander le renvoi de Chaler et il m’a dit que s’il le faisait, il me mettrait à la porte de l’équipe gouvernementale.. Il ne m’a même pas demandé de m’asseoir et d’en parler. Rien & rdquor ;.

Pour sa part, Alsina a indiqué que aucune décision n’a encore été prise sur le licenciement de Chaler et que jeudi il y a eu une réunion de l’exécutif, à laquelle le conseiller pour l’Urbanisme et les Sports n’a pas pu assister alors qu’il était en dehors de la ville jusqu’au 30 décembre. « Cela a rendu les choses difficiles et quand il reviendra, nous nous assoirons avec lui et prendrons des décisions& rdquor;, a-t-il souligné.

Il n’y avait pas de rire

Alsina a assuré que le cadeau « était totalement personnel & rdquor; et que « personne ne savait qui avait touché qui ni nous ne savions ce que l’un avait donné à l’autre jusqu’à ce qu’ils ouvrent & rdquor ;. Le maire a également tenu à souligner que «ce que Fibla a dit sur le rire est catégoriquement faux& rdquor ;.

Il a ajouté qu’il s’était excusé auprès d’elle le soir même de l’ami invisible, également au nom de son groupe municipal, soulignant que le fait n’avait rien à voir avec la fête et qu’il s’agissait de quelque chose de personnel. « Le fait est très grave, et c’est pourquoi nous allons étudier cette question avec l’exécutif local et lorsque Chaler reviendra nous prendrons les décisions appropriées & rdquor;, a-t-il conclu.