Soit des bombes, soit nous si le BJP arrive au pouvoir: Rajnath Singh claque Mamata Banerjee sur une usine de bombes à Swarupnagar

Le ministre de la Défense et haut dirigeant du BJP, Rajnath Singh, a attaqué aujourd’hui la ministre en chef du Bengale occidental et chef du TMC Mamata Banerjee pour ses attaques continues contre le Premier ministre Narendra Modi et la situation de la loi et de l’ordre dans l’État. S’adressant à un rassemblement à Swarupnagar, Singh a déclaré que Mamata continuait de blâmer le PM Modi pour tout. «Vous dites des bêtises à propos de notre PM. Pourquoi le blâmez-vous pour tout? J’ai également été CM et je sais comment un CM devrait se comporter… La Commission électorale l’a bannie pendant 24 heures en invoquant la violation du code de conduite modèle. Elle est maintenant contre la Commission électorale. Didi, pouvez-vous épargner quelqu’un? dit Rajnath Singh.

Il a affirmé avoir vu à la télévision parler d’une usine de bombes dans la région. «J’ai vu à la télévision qu’il y avait une usine de bombes ici. Je pensais que c’était une usine gouvernementale, mais ici, les bombes sont fabriquées pour attaquer les opposants. Comment est-il possible de fabriquer des bombes sous la direction de CM? Si le gouvernement BJP est formé, il y aura soit des bombes, soit nous », a déclaré Singh.

Il a également déclaré que le BJP mettrait fin à la violence politique au Bengale. «La loi et l’ordre sont la responsabilité du gouvernement de l’État. Des militants politiques sont tués. Nous arrêterons ce genre de violence lorsque notre gouvernement sera formé et que les travailleurs politiques et le grand public de chaque parti se sentiront complètement en sécurité ici », a-t-il déclaré.

«Mamta Di a demandé aux gens de la communauté minoritaire de s’unir. Au Bengale, où des dirigeants comme Subhash Chandra Bose ont travaillé pour l’unité du pays, le ministre en chef a déclaré que les minorités devraient s’unir. Cela convient-il à n’importe quel politicien. Les gens de Trinamool veulent briser la société », a déclaré le ministre de la Défense faisant référence à la remarque de sensibilisation communautaire de Banerjee.

Rajnath Singh a également réitéré la promesse du BJP de réserver 33 pour cent pour les femmes dans les emplois gouvernementaux.

Il a ajouté que «Jai Shri Ram» est une manière de saluer, mais Trinamool a un problème avec cela. Singh a affirmé que le parti de Mamata Banerjee avait trompé le peuple du Bengale. Il a dit que le Bengale est la terre de Chaitanya Mahaprabhu et Maharishi Aurobindo et que le BJP veut développer l’État.

