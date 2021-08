« Soit ils réduisent les ceintures, soit ils ferment les États-Unis »

in

La lettre officielle envoyée par le président de l’ABC (Association of US Boxing Commissions) Michael Mazzulli, au patron de la WBA, Gilberto Mendoza, pourrait être un avant et un après pour la boxe professionnelle.

La lettre est une plainte directe sur les épisodes scandaleux autour du combat de samedi à Minneapolis entre Gabriel Maestre et Mykal Fox, mais c’est aussi une prise directe de la position du corps sur l’excès de ceintures de boxe sanctionné par ce corps.

“… ABC craint que la promotion de plusieurs championnats “du monde” (par exemple, le championnat d’or, le super championnat, le championnat du monde et de nombreux championnats intérimaires) dans chaque catégorie de poids induise en erreur le public et les boxeurs”, déclare entre autres.

Plus important encore, il s’agit d’une menace indirecte quant à l’autorisation ou non des titres WBA de continuer à être autorisés sous la juridiction des commissions nucléées par ABC, ce qui pourrait être une catastrophe financière sans précédent pour la World Boxing Association.

Maintenant, ce qui reste à prévoir, c’est la dimension des conséquences que cet épisode entraînera au sein de la WBA, qui sera obligée de prendre des mesures aux répercussions insoupçonnées avec près de quarante de ses championnats et surtout, comment cela aura des répercussions maintenant ou plus tard. sur les « ceintures irrégulières » également promues par le World Boxing Council.

Dans la vidéo, j’analyse ces répercussions, ainsi que les possibles avant et après cela pour la boxe de haut niveau que cette lettre d’ABC provoquera. Qu’il ait finalement mis son pantalon ou peut-être qu’il vient de se rendre compte de toutes les bêtises accumulées sous son nez avec l’utilisation et l’abus des ceintures de champion.