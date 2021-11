« Soit les prix s’améliorent, soit il faut fermer des fermes »

10/11/2021 à 12:51 CET

Irène Gomez

Cela fait plus d’un an que les comptes ont été éleveurs de vaches laitières. Ils ont tenu bon, tenu bon, s’endettant souvent, vendant des animaux, d’autres ont même fermé la ferme. La situation est intenable. Le secteur a peur dans le corps. « On se ruine & rdquor; exprimer ouvertement. Hier, environ deux cents producteurs du 890 éleveurs de vaches laitières restant en Castilla y León –à peine 90 à Zamora– se tenait devant le Industrie Lactalis pour dire « ça suffit & rdquor ;.

La plus grande entreprise de production laitière au monde « mène un terrorisme rural, conduisant de nombreux éleveurs à la ruine avec leurs mauvais tours, en payant du lait en dessous de ce qu’il en coûte pour le produire à la ferme », a-t-il dénoncé. Lorenzo Rivera, responsable régional du COAG. La crise du secteur n’est pas nouvelle. Au cours des six dernières années, 6 000 fermes ont disparu en Espagne, 85 en Castilla y León chaque année. Et le déséquilibre actuel, avec des pertes continues depuis l’année dernière, menace la viabilité d’un des secteurs les plus professionnalisés, aux mains de jeunes qui se sont risqués avec des investissements importants désormais sérieusement engagés.

« Les coûts de production sont de 0,40 cent le litre et les grandes industries paient moins de 0,34. Les agriculteurs perdent six cents par litre de lait. Cela, dans une exploitation moyenne d’un million de litres par an, c’est 60 000 euros de pertes, 5 000 par mois alors que des ministres comme la Consommation les gagnent pour ne rien faire, pour maudire la bonne nourriture que produisent les agriculteurs et les éleveurs & rdquor; Express Donaciano Dujo, chef régional d’Asaja, au rassemblement qui s’est tenu hier à Zamora.

Avec les agriculteurs de Zamorano, des collègues de Salamanque ou de León se sont rendus dans la capitale, inquiets d’un avenir chargé d’incertitudes. « La situation ne peut pas être maintenue, ou les prix s’améliorent ou nous devons fermer. Pour couvrir les frais et laisser une petite marge bénéficiaire, le lait ne doit pas valoir moins de 40 centimes et nous facturons 34-35. Nous jetons pour notre entreprise car c’est notre vie et celle de plusieurs générations, mais nous ne pouvons plus & rdquor ;. L’histoire de Léonais de Villafañe Pedro Cañón décrit en toute crue la comptabilité dramatique du secteur. « Près de 20 litres de lait de chaque vache vont payer pour l’alimentation. C’est impossible, la lumière est 85% plus chère. Dans ma ferme je suis passé de 700 euros à 1200 euros par an à ici & rdquor ;.

A 28 ans Tamara Rodriguez le désir de prendre le témoignage de ses parents lui est définitivement retiré. « Comment vais-je envisager l’incorporation dans ces conditions. C’est dommage que l’exploitation de mon père reste là, mais les choses vont très mal et le coût élevé de l’alimentation est la criée & rdquor ;.

Les comptes « sont clairs & rdquor; pour les éleveurs. Posséder Observatoire des prix du Ministère de l’Agriculture il y a un an et demi, il a évalué les coûts de production du lait à 0,35, alors que ni l’électricité ni la nourriture n’avaient atteint leurs extrêmes actuels. Les organisations agraires, l’Alliance UPA-COAG et Asaja, unies dans cette bataille pour l’augmentation du prix du lait, ont mis hier noir sur blanc la « maltraitance & rdquor; reçus par les agriculteurs espagnols d’entreprises telles que la multinationale française. « En octobre, en France, ils payaient le lait à 40 centimes, en Italie à 39, en Allemagne à 38,7 ; Notre lait est-il de seconde classe ? », a demandé Rivera.

« La différence de prix entre ce que l’agriculteur demande et ce que le consommateur paie pour un litre de lait est de 135 %. Qui profite des prestations ? Nous déposerons une plainte devant le Commission nationale du marché de la concurrence et on demande au ministre de s’en mêler en téléphonant aux industries laitières pour que ça soit réglé tout de suite. Un correctif est nécessaire de toute urgence & rdquor; a demandé le coordinateur régional du COAG.

La réunion se tiendra aujourd’hui au Ministère de l’Agriculture entre le Secrétaire Général, Fernando Miranda, et des représentants du secteur laitier. «Nous allons défendre nos éleveurs jusqu’à la mort & rdquor; a pointé le Secrétaire régional de l’UPA, Aurelio González. « Nous devons appliquer la loi sur la chaîne alimentaire car c’est le seul outil pour défendre les prix & rdquor; a déclaré le syndicaliste de Zamorano aux portes de l’industrie Lactalis, pour demander également aux consommateurs d’« acheter du lait aux éleveurs de bétail de Castilla y León car c’est l’avenir de notre terre & rdquor ;. Dujo a abondé dans l’appel au consommateur à « faire force en achetant du lait aux industries espagnoles à un prix décent. Qu’ils n’achètent pas de bonnes affaires parce que lorsqu’ils le font, ils ruinent l’éleveur & rdquor; cria le chef d’Asaja.

Les manifestants ont exprimé leur rejet de Lactalis avec une pluie de paille. « Quand on parle tant de dépeuplement, faites-leur savoir que l’avenir des peuples passe par l’irrigation et les fermes d’élevage. Les industries laitières ne peuvent pas jouer avec l’avenir de nombreuses familles. Il ne se peut pas que pour le prix d’un café on achète deux litres de lait, qu’un litre d’eau vale plus qu’un litre de lait. Assez de cette bravade et arrêtez de vous moquer des agriculteurs au visage & rdquor; Aurelio González interrogé dans la concentration.

La fatigue du secteur est évidente. « On n’en peut plus, les factures ne sortent pas et cela a des jambes très courtes, si vous payez plus que ce que vous recevez vous êtes voué à disparaître dans quelques mois & rdquor; les De Salamanque, Jesús María Sanz.

«Nous avons été avec des vaches toute notre vie, mais perdre des milliers d’euros mois après mois est insupportable & rdquor; abonde Manuel Río Blanco, de Casaseca de las Chanas. Comment tiennent-ils le coup ? « Demander des crédits et renouveler ceux que vous avez déjà. Avant le mal que le bien tu t’es sauvé en tirant sur l’agriculture, mais maintenant le bétail mange de tout & rdquor ;.