Soixante-dix ans se sont écoulés depuis le premier triomphe de Ferrari en Formule 1

15/07/2021 à 10h43 CEST

Ferrari célèbre ce week-end au Grand Prix de Grande-Bretagne l’anniversaire de sa première victoire en Formule 1. Le 14 juillet 1951, dans ce même décor, le circuit de Silverstone, l’Argentine José Froilán González Surnommé la « grosse tête », il a réussi à monter sur la plus haute marche du podium au volant d’une Ferrari 375 F1, un succès désormais commémoré par la Scuderia, qui arborera une livrée spéciale sur les voitures Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Silverstone n’avait que huit virages et une distance de 4 649 kilomètres en 1951. La course s’est déroulée sur 90 tours et le vainqueur portait une couronne de laurier sur le podium autour du cou, une tradition qui sera retrouvée ce samedi lors de la première course lors des qualifications. sprint à ses débuts en Grande-Bretagne.

González est parti de la pole, mais il perd la tête et la reprend dès le 49e tour. Juan Manuel Fangio, qui deviendra plus tard champion du monde la même année, Luigi Villoresi, sUn coéquipier chez Ferrari, a escorté le pilote argentin dans les trois premières positions de cette course mythique.

Charles Leclerc sera chargé de faire rugir à nouveau le moteur de la 375 F1 sur l’asphalte de Silverstone comme il l’a fait Fernando Alonso en 2011 à l’occasion du 60e anniversaire et Michael Schumacher en 2001 lors de la commémoration du 50e anniversaire du premier triomphe de Ferrari.