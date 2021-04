Solana (SOL)

SOL Bucks la tendance et atteint un nouvel ATH alors que le marché de la crypto voit une autre vente

La pièce est sur une tendance haussière depuis que les gens ont essayé de parier le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, que SOL est surévalué à 2 $.

SOL est imparable. Alors que le marché de la crypto-monnaie s’effondrait, le “ sam coin ” SOL a atteint un nouveau record absolu. Frappant un nouvel ATH juste au-dessus de 41 $, il a été suivi d’un recul de près de 24% à 31,3850 $. Au moment de la rédaction de cet article, SOL se négocie à environ 35 $.

Ce n’est pas la première fois que SOL contredit la tendance. Lors de la dernière vente du week-end également, alors que BTC, Ether et altcoins ont été battus, SOL s’est rapidement rétabli pour frapper ATH à l’époque.

Une raison potentielle pourrait être un commerce moins dégénéré en SOL. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, DOGE, Cardano (ADA), Polkadot (DOT) et BNB sont les cryptos les plus populaires dans les liquidations.

Au jour de la liquidation record de 10,1 milliards de dollars, SOL ne représentait que 18,11 millions de dollars, à la fois longs et courts. Quant aux dernières 24 heures, 37,73 millions de dollars ont été liquidés, la majorité étant à découvert, selon Bybt.

En hausse de 1751% depuis le début de l’année, SOL se négociait à environ 1 $ juste avant d’entrer en 2021. C’était à cette époque, début janvier, lorsque le fondateur et PDG de l’échange crypto FTX, Sam Banman-Fried, a parié avec un trader qui a fait valoir SOL est surévalué à environ 3 $, a déclaré: «J’achèterai autant de SOL que vous avez, en ce moment, à 3 $. Vendez-moi tout ce que vous voulez. Alors va te faire foutre.

SOL n’a pas revu ce niveau jusqu’à présent. Il s’agit actuellement de la 15e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 9,25 milliards de dollars.

SOL est le jeton natif de la blockchain publique Solana qui offre une évolutivité, des frais bas et un traitement des transactions élevé, le plus gros goulot d’étranglement du deuxième plus grand réseau, Ethereum.

Avec la congestion et les frais élevés d’Ethereum qui facturent les petits utilisateurs, Solana et BSC ont attiré la plupart de ce public.

Solana est une blockchain de preuve de participation (PoS), sur laquelle Ethereum travaille, où les détenteurs de jetons SOL reçoivent des récompenses pour avoir jalonné leurs jetons pour sécuriser le réseau.

L’équipe de Bankman-Fried a choisi la blockchain Solana pour créer Serum, une bourse décentralisée (DEX). Vendredi, Serum a annoncé avoir déprécié le SerumSwap, et la liquidité sera désormais supprimée. L’équipe a dit,

«Après de longues discussions avec les fournisseurs de liquidité, les responsables de la maintenance du code et les utilisateurs, il a été déterminé que les alternatives fournissent des fonctionnalités de produit appropriées, et les frais généraux élevés de maintenance n’étaient plus justifiés.»

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.