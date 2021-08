Sol Campbell a “probablement” fait DOUBLE ce que Thierry Henry a fait à Arsenal, spécule l’animateur de talkSPORT Ray Parlour

Ray Parlour pense que Sol Campbell a gagné deux fois plus que Thierry Henry à Arsenal après son transfert gratuit de Tottenham Hotspur.

L’arrière central est entré dans la notoriété du nord de Londres lorsqu’il a tristement basculé entre les deux équipes à l’expiration de son contrat en 2001.

Parlour a supposé qu’Henry gagnait deux fois moins que le défenseur central anglais

Étant donné que les Gunners n’avaient pas à payer de frais de transfert, cela signifiait que Campbell pouvait exiger des salaires plus élevés et des frais d’inscription, ce qui est devenu un trait des négociations sur le football moderne.

Parlour a rejoint le nouvel hôte de talkSPORT Drive Andy Goldstein mardi matin pour discuter des informations selon lesquelles Ole Gunnar Solskjaer aurait demandé à la hiérarchie de Manchester United de proposer des offres à cinq nouveaux joueurs.

Le rapport du Sun détaille les chiffres et les augmentations de salaire de Paul Pogba, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Marucs Rashford et Luke Shaw. Parlour a insisté sur le fait que les détails des salaires des footballeurs modernes ne devraient pas être divulgués aussi publiquement.

Fernandes gagnerait 100 000 £ par semaine à Old Trafford, à la traîne des 375 000 £ et 290 000 £ empochés respectivement par David De Gea et Pogba.

L’équipe des “Invincibles” de 2003/04 ne se souciait que de gagner, pas de leur salaire

Et l’ancien milieu de terrain d’Arsenal a insisté sur le fait que ni lui ni ses coéquipiers ne se souciaient de ce qu’ils gagnaient – ​​tant qu’ils livraient.

“Je ne pense pas que vous devriez savoir sur quoi jouent les autres joueurs”, a déclaré Parlour sur Drive.

«Je pense que cela pourrait être un peu plus rapporté dans les journaux, et que vous vous fiez ou non aux journaux, qu’ils aient raison ou non, je ne sais pas.

“Mais je pense que c’est à vous de décider ce que vous valez et d’être satisfait de votre contrat.

« Maintenant, je m’en moque complètement ; Je pense que Sol Campbell était notre joueur le mieux payé, car il est venu avec un transfert gratuit des Spurs.

«Je ne sais pas trop à quel point il était, mais il était probablement le double de Thierry Henry.

“Mais cela n’a pas d’importance, car Sol faisait un travail fantastique et je ne pense pas que cela devrait se résumer à de l’argent.”