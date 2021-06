Sol Campbell exhorte l’Angleterre à ” effrayer les défenseurs ” et à être plus audacieux avec le Portugal, la France ou l’Allemagne en attente de l’Euro 2020 des huitièmes de finale

in

Sol Campbell pense que l’Angleterre doit être plus courageuse à l’avenir si elle a une chance de remporter son affrontement des 16 derniers à l’Euro 2020.

Après avoir débuté par un triomphe 1-0 contre la Croatie, ennemie des demi-finales de la Coupe du monde, et hué à la fin du match nul contre leurs rivaux écossais, les Three Lions ont conclu les choses avec une victoire à Wembley mardi soir.

L’Angleterre a scellé une victoire sur les Tchèques mardi pour terminer en tête du groupe D

Raheem Sterling a dirigé l’impressionnant centre de Jack Grealish pour sceller une victoire 1-0 contre les Tchèques alors que l’Angleterre déjà qualifiée progressait en tant que vainqueur du Groupe D.

La récompense est un retour de Wembley mardi prochain contre la France, l’Allemagne, le Portugal ou la Hongrie – un grand saut de qualité après avoir progressé invaincu et sans encaisser.

Et la légende anglaise Campbell, qui a disputé 73 apparitions en 11 ans pour les Three Lions, pense que les hommes de Southgate doivent être plus audacieux dès le départ s’ils ont une chance de vaincre leurs 16 derniers adversaires.

Parlant des prouesses offensives de l’Angleterre, Campbell a déclaré lors du petit-déjeuner talkSPORT de mercredi: “Jack [Grealish] crée cet espace lorsqu’il attire un défenseur et un autre défenseur, ce qui libère Kane ou Saka. Voilà toute l’histoire.

« Si vous avez une situation où vous n’engagez pas de défenseurs, alors c’est un contre un et ça devient serré – pour moi, Jack provoque cette agitation.

“Son centre était une puce sublime au poteau arrière pour Sterling et c’est ce que vous voulez – des joueurs effrayants pour les défenseurs et c’est ce qui leur trouble l’esprit.”

Campbell a soutenu Southgate pour donner aux joueurs de flair anglais, comme Grealish, un rôle principal à l’Euro 2020

Southgate dit qu’il y a “plus à venir” de son équipe anglaise après avoir assuré un retour difficile à Wembley en huitièmes de finale.

“Nous avons affronté deux adversaires, les Croates et les Tchèques qui, je pense, jouent à un très bon niveau”, a déclaré Southgate après avoir établi le match nul des 16 derniers contre les finalistes du soi-disant Groupe de la mort.

«Et l’Écosse, qui en tant qu’occasion et expérience pour nos joueurs, en particulier les plus jeunes, était assez unique et vraiment importante, donc ce seront des matchs différents.

« Nous connaissons des champions du monde, des champions d’Europe et d’Allemagne, qui pour moi ont l’air de revenir sur la chanson. Ils ont ramené des joueurs très expérimentés.

« Donc qui que nous jouions, [will be a] une opposition vraiment, vraiment dure, mais nous le savons en quelque sorte depuis 18 mois. Nous avons connu la route à travers.

Saka s’est démarqué lors d’une victoire des Trois Lions lors de leur dernier match de groupe

« La bonne chose de notre point de vue est que je pense que nous nous améliorons encore, nous avons l’air difficile de jouer contre. Il y a plus à venir de nous.

“Nous avons plus de minutes de match sur le terrain pour certains joueurs importants et cette profondeur d’équipe va être importante parce que j’ai l’impression que nous nous essoufflons un peu dans quelques matchs.

« Pouvoir faire les changements et les remplacements a été vraiment utile pour gérer les matchs. »