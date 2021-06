Sol Campbell fait l’éloge de Gareth Southgate pour les sélections de Tyrone Mings, Raheem Sterling et Kieran Trippier Angleterre et défend Harry Kane après avoir battu la Croatie à l’Euro 2020

in

Sol Campbell a félicité Gareth Southgate pour ses sélections d’équipe audacieuses après la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie à l’Euro 2020.

Les Three Lions ont parfaitement démarré leur campagne grâce à la frappe de Raheem Sterling en deuxième mi-temps à Wembley.

Southgate cherche à mener l’Angleterre à un tout premier trophée de championnat d’Europe

Cependant, les sourcils se sont levés lorsque Kieran Trippier a été choisi pour commencer à l’arrière gauche avec Luke Shaw sur le banc et le vainqueur de la Ligue des champions de Chelsea, Ben Chilwell, ne faisant même pas partie de l’équipe de 23 joueurs.

On pensait également que Southgate jouerait un back-cinq avec Harry Maguire blessé, mais il a choisi de faire confiance à John Stones et Tyrone Mings dans un back-four avec les deux défenseurs faisant des changements solides.

Sterling a été sélectionné avant Jack Grealish en forme, malgré l’incroyable clameur pour le capitaine d’Aston Villa, Jose Mourinho le décrivant comme “intouchable” sur talkSPORT.

Cependant, la sélection de Southgate a porté ses fruits lors de la victoire du match d’ouverture, et l’ancien défenseur anglais Campbell a déclaré à talkSPORT: «Les sourcils se sont levés lorsque Trippier était dans l’équipe.

« Gareth est content de lui, il a de l’expérience. Trippier est probablement un bavard dans cette ligne de fond, il voulait probablement protéger un peu plus Mings lors de son premier match, mais à la fin, Mings était également fantastique.

« Sterling a marqué le but, a fait une énorme différence et cela a calmé toute la nation. Cela l’a apaisé, lui et l’équipe.

Trippier a été un sans-faute à l’arrière gauche

« Donc, pour moi, Gareth a fait du bon travail avec de bonnes sélections. »

Le capitaine des Trois Lions, Harry Kane, a eu du mal à laisser sa marque sur le match et a été remplacé par Jude Bellingham à huit minutes de la fin.

Adrian Durham de talkSPORT a qualifié la performance de l’attaquant de Tottenham d'”étrange”, mais Campbell a été impressionné et a insisté pour qu’il fasse une démonstration solide malgré le fait qu’il n’ait pas trouvé le fond du filet.

Il a déclaré: “Vous ne pouvez pas toujours avoir un match incroyable à chaque fois que vous entrez sur le terrain pour l’Angleterre.

« Il a très bien mené la ligne. Il a bien tenu le ballon. Pour le but, il est allé sur le côté et l’a ouvert pour Sterling.

Kane a eu beaucoup de mal à mettre le ballon dans la victoire contre la Croatie mais il a eu une grosse main dans le but

«Donc, toutes ces petites choses ne sont pas contrôlées du point de vue du supporter. Quand vous regardez son jeu, il était fantastique.

« Vous avez toujours besoin de ce point focal et il est ce point focal. Il a très bien tenu le ballon et l’a bien distribué. Il va aller de mieux en mieux.

“Si vous voulez quelqu’un qui peut marquer avec une seule chance, vous le voulez certainement dans et autour de la surface.”