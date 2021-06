Sol Campbell insiste sur le fait qu’il n’a reçu “aucune aide” pendant la période de sa carrière à Arsenal qui l’a vu quitter Highbury à la mi-temps lors du choc de West Ham en 2006

Il y a une touche de tristesse pour Sol Campbell lorsqu’il se souvient de la période de son illustre carrière qui l’a vu quitter un match de Premier League à la mi-temps.

Jouant pour Arsenal contre West Ham en 2006, l’ancien défenseur anglais a demandé au manager Arsène Wenger de le retirer à la pause et il a ensuite quitté le terrain.

.

Campbell a été déçu de la réponse d’Arsenal pendant une période difficile de sa carrière

Cinq mois plus tard, il quitte le club d’un commun accord afin de rechercher «un nouveau défi».

S’exprimant dans un documentaire spécial talkSPORT qui sera diffusé jeudi, Being Sol Campbell, il a déclaré: “La pression était immense sur moi, j’étais blessé. Personne ne m’apportait d’aide.

« Il n’y avait aucun frein et contrepoids avec ce que les gens écrivaient, ce qu’ils disaient.

“Je repense à cela avec une grande tristesse et je dis” ce n’était pas moi “. Mais ensuite, je dois réfléchir à la façon dont je suis arrivé à ce niveau. J’ai dû me débrouiller, et je l’ai fait, mais tout le monde ne peut pas le faire.

« Tout le monde ne peut pas faire ça, puis quelques mois plus tard, marquer en finale de Ligue des champions. Vous devez vous rappeler que j’ai surmonté ça.

.

Il a commis deux erreurs défensives qui ont conduit à des buts de West Ham avant de quitter Higbury à la mi-temps

Wenger a accordé un congé à Campbell après l’épisode et a insisté sur le fait que les problèmes de ce dernier l’avaient pris par surprise.

“On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de tout le monde”, a déclaré le légendaire ancien patron des Gunners.

«Il a juste eu un moment la saison dernière où il a eu des problèmes à régler et sa tête n’était pas dans le match.

“Parfois, ils ont besoin de ce genre de pauses pour récupérer, se rafraîchir et se concentrer à nouveau sur le jeu.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il estimait que cela affectait sa santé mentale, Campbell a répondu : « Tout le monde a son seuil, j’ai en quelque sorte redémarré, je me suis ressaisi et j’ai joué au jeu que j’aimais.

.

La tête battante du défenseur n’a pas suffi à assurer la gloire de la Ligue des champions contre Barcelone lors de son dernier match pour le club avant de partir

« C’est ce qu’il faut retenir. Je suis revenu sur le terrain et j’ai joué un football de qualité et je suis revenu du côté anglais.

« Vous voyez un petit point négatif, mais après cela, il y a beaucoup de positif. »

Dans le fascinant documentaire, Campbell a également parlé des abus écoeurants qu’il continue de recevoir des fans de Tottenham – près de deux décennies après son départ pour son grand rival Arsenal.

Il a passé plus de 12 ans chez les Spurs, gravissant les échelons des jeunes et devenant une star pour leur première équipe.

Mais après avoir refusé l’offre d’un nouveau contrat à Tottenham, Campbell a fait le mouvement extrêmement controversé dans le nord de Londres lors d’un transfert gratuit en 2001.

HABITENT

Ramos quitte Madrid à cause de la dispute avec Mbappe, United libère huit joueurs et de nouveaux accords avec Chelsea

mur

Conte à Tottenham annulé, la légende des Spurs Klinsmann est considérée comme une “option viable”

temps de crise

Grealish, Rashford et Sterling ont mis en garde contre les places de l’Angleterre avant le match contre la Croatie

NOUVELLES

Tottenham met fin à la poursuite d’Antonio Conte, PFA XI révélé, de nouveaux accords pour les stars de Chelsea

SNOBBÉ

Mason Mount explique pourquoi son meilleur ami Declan Rice n’est pas dans son FIFA Ultimate Team

En allant

Everton annonce le départ de son équipe avec Walcott et King parmi les joueurs à quitter

“C’est ridicule parce que c’est arrivé il y a si longtemps”, a-t-il expliqué. « Est-ce que tu vas continuer à t’inquiéter pour moi quand j’aurai 80 ans ?

« J’avais 25 ans et maintenant j’en ai 46. Vous avez probablement fait des choses quand vous aviez 25 ou 15 ans ou peu importe. Cela n’a même plus de sens maintenant, continuez.

« Nouvelle équipe, nouveau stade, nouveau mode de vie à l’avenir, et le faire circuler comme une histoire de feu de camp. C’est ridicule.

« Pour moi, c’est comme ça. Nous avons tous pris nos décisions, vous l’acceptez et vous passez à autre chose.