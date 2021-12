Sol Campbell met Arsenal en garde contre Saka et Smith Rowe

Photo de James Chance/.

S’exprimant sur le podcast Seaman Says, Sol Campbell a mis en garde Arsenal contre les dangers de trop compter sur leurs jeunes talents tels que Bukayo Saka et Emile Smith Rowe.

Arsenal connaît une saison à moitié décente, et tout succès qu’ils ont eu ce trimestre a été centré sur les exploits de leurs jeunes talents.

En effet, qu’il s’agisse de Smith Rowe marquant des buts, de Saka les créant ou de Gabriel Martinelli faisant un impact sur le banc, Arsenal doit une grande partie, sinon la totalité, de son succès à ses jeunes talents.

Cependant, Campbell pense qu’Arsenal marche sur une corde raide avec sa dépendance à l’égard des jeunes joueurs, affirmant qu’ils doivent trouver un meilleur équilibre et tirer le meilleur parti de leurs stars seniors.

Qu’est-ce qui a été dit à propos de Saka et Smith Rowe ?

Campbell a donné son point de vue sur les jeunes joueurs d’Arsenal et sur la confiance que le club leur accorde.

« Avec Arsenal, je ne sais pas où ils en sont en ce moment. Vous ne pouvez pas toujours compter sur Saka et Smith Rowe et ces jeunes joueurs. Il doit y avoir un équilibre entre les joueurs plus âgés qui s’intensifient. Des gens comme Aubameyang, même s’il traverse une période difficile en ce moment », a déclaré Campbell.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Il a raison

Même si nous aimons tous Saka et Smith Rowe, Campbell a raison, vous ne pouvez pas compter sur de jeunes joueurs tout le temps.

Ce sont des footballeurs qui grandissent et se développent, ils ne peuvent pas être soumis à une telle pression à cet âge, car lorsqu’ils subissent inévitablement des baisses de forme, cela pourrait être destructeur d’âme si l’équipe est fortement touchée.

Ces jeunes ont été placés dans une position de proéminence, et bien que cela puisse parfois être positif, il y a une raison pour laquelle on sait qu’ils sont jetés dans le grand bain – parce qu’il y a un risque de couler.

Photo de Visionhaus/.

