Sol Campbell ne comprend pas pourquoi les fans de Tottenham le détestent toujours 20 ans après le déménagement d’Arsenal alors qu’il s’ouvre sur les abus dégoûtants qu’il a reçus

Sol Campbell dit qu’il est « ridicule » qu’il subisse toujours des abus de la part des fans de Tottenham deux décennies après son départ pour son rival Arsenal.

L’ancien défenseur anglais a passé plus de 12 ans aux Spurs, gravissant les échelons des jeunes et devenant une star pour leur première équipe.

GETTY

Campbell était un joueur clé pour Tottenham avant de quitter son rival acharné Arsenal

. – .

Campbell a remporté deux titres de Premier League avec Arsenal

Après 315 apparitions, il a rejeté l’offre d’un nouveau contrat et a fait le mouvement extrêmement controversé à travers le nord de Londres sur un transfert gratuit.

Sa décision de rejoindre Arsenal a exaspéré les fans de Tottenham, Campbell étant qualifié de “Judas” et soumis à des chants écoeurants et à des menaces de mort.

Campbell a remporté deux titres de Premier League, deux FA Cups et a marqué lors d’une finale de Ligue des champions pour Arsenal et, à ce jour, reste une figure de haine à Tottenham.

Dans un documentaire spécial talkSPORT qui sera diffusé jeudi, Être Sol Campbell, l’Arsenal Invincible s’est ouvert sur le vitriol qu’il a reçu – et obtient toujours – sur le commutateur et a déclaré qu’il était temps de « passer à autre chose ».

getty

Les fans des Spurs ont injurié Campbell pendant deux décennies

“C’est ridicule parce que c’est arrivé il y a si longtemps”, a-t-il déclaré. « Est-ce que tu vas continuer à t’inquiéter pour moi quand j’aurai 80 ans ?

« J’avais 25 ans et maintenant j’en ai 46. Vous avez probablement fait des choses quand vous aviez 25 ou 15 ans ou peu importe. Cela n’a même plus de sens maintenant, passez à autre chose.

«Nouvelle équipe, nouveau stade, nouveau type de style de vie à l’avenir, et continue de le faire circuler comme une histoire de feu de camp. C’est ridicule.

« Pour moi, c’est comme ça. Nous avons tous pris nos décisions, vous l’acceptez et vous passez à autre chose.

Les abus que Campbell a reçus des terrasses étaient dégoûtants, les fans lui chantant régulièrement des chansons racistes et homophobes.

En 2009, quatre hommes ont reçu des ordonnances d’interdiction de trois ans après avoir plaidé coupable d’avoir crié des chants indécents à Campbell lors d’un match entre Portsmouth et Tottenham.

Campbell est passé du favori de Tottenham à leur plus détesté

L’homme de 46 ans pense que beaucoup trop de gens s’en sont tirés avec les abus qu’ils lui ont infligés au fil des ans.

« C’est le foot. C’est un jeu. Les gens vont bien au-delà et ils ont touché à des surfaces comme la course », a-t-il déclaré.

«Les gens vont bien au-delà du football et ont oublié qu’ils allaient bien au-delà du football et ont commencé à empiéter sur qui vous êtes, votre personnalité, votre famille et des choses comme ça, ce qui était complètement hors de propos. Ce n’était pas bien.

« Vous ne pouviez pas vous en tirer maintenant. Vous seriez mis à l’intérieur ou vous auriez un casier judiciaire. C’est différent maintenant, mais à l’époque, les gens s’en sortaient bien.

“La pire chose? Juste tout ce que je suis et ce que j’essayais de faire. Les gens disaient que je suis ceci et cela, c’était constant des députés, aux fans, aux journaux, aux journalistes et à la radio. Ils avaient tous leur mot à dire, c’était ridicule.

« Les chants sur le terrain, je ne vais pas en parler parce que c’était il y a si longtemps.

« Les gens savent ce qu’ils ont fait et ils s’en sont tirés. Certains ne l’ont pas fait, mais beaucoup de gens s’en sont tirés. »

Écoutez « Being Sol Campbell » jeudi à 19 heures sur talkSPORT alors que l’ancien défenseur anglais donne un aperçu de sa vie – et discute de sa quête pour revenir dans la gestion du football