Sol Campbell propose d’aider Arteta à résoudre un problème “grave” avec Arsenal

Sol Campbell a déclaré à talkSPORT qu’il aiderait volontiers Mikel Arteta à résoudre les problèmes défensifs qu’Arsenal a endurés au cours du premier mois de la saison de Premier League.

Les Gunners occupent le bas du classement après avoir perdu leurs trois premiers matchs de la campagne. Avec les Wolves, ils sont également les seules équipes à n’avoir pas marqué, tout en en concédant neuf – seuls les vainqueurs du championnat 2020/21 Norwich (10) en ont expédié plus.

Arteta subit maintenant une immense pression pour commencer à changer les choses après la pause internationale de septembre. Le Telegraph a rapporté qu’il avait cinq matchs pour montrer qu’il était l’homme de la situation. Mais l’Espagnol a perdu le premier de ces matches vitaux contre Manchester City 5-0.



Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Campbell pense qu’Arsenal a un angle mort en défense auquel son savoir-faire peut aider Arteta à remédier. L’icône des Gunners reviendrait avec plaisir dans son ancien club dans un rôle consultatif pour donner un coup de main. Même si Arteta ne l’a ramené à Londres Colney que pour un rôle à temps partiel.

“J’adorerais y aller et les aider, je le ferais”, a déclaré Campbell. « Il y a un grave problème là-bas et je suis heureux d’aider, même si c’est quelques jours par semaine. Les ficelles du métier et les petites choses, il y a un angle mort là-bas et je les aiderais à longueur de journée.

Campbell est sans travail depuis qu’il a quitté son poste de manager de Southend United en juin dernier par consentement mutuel. Il a supervisé 23 rencontres au cours d’un séjour de huit mois au Roots Hall, mais n’a remporté que quatre matchs toutes compétitions confondues.

Arteta devrait-il faire appel à Campbell pour aider à résoudre les problèmes d’Arsenal?

Arteta cherchera désespérément à sortir de la pause internationale et à montrer la colonne vertébrale d’Arsenal contre Norwich la semaine prochaine. Il sera crucial pour l’Espagnol de superviser une victoire à domicile contre les Canaris pour son travail. Mais il sera également important de lancer leur saison immédiatement.

Il reste à voir si Arteta veut faire appel à Campbell pour aider à résoudre la fragilité défensive des Gunners. Le double vainqueur de la Premier League était un formidable défenseur central avec Arsenal, mais cela n’a pas encore été transféré à la direction.

Southend a concédé 47 fois lors de leurs 23 matchs sous Campbell alors qu’ils tombaient de League One. Les Shrimpers n’ont également gardé qu’une seule feuille blanche – contre Tranmere Rovers.

