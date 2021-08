Sol Campbell propose de réparer la défense d’Arsenal avec la légende des Invincibles stupéfaite par l’horreur du début de saison

La légende des Invincibles d’Arsenal, Sol Campbell, a proposé ses services à son ancien club pour améliorer ses quatre arrières après un début de saison désastreux.

L’ancien défenseur central des Gunners a rejoint talkSPORT pour évaluer la défaite 2-0 de dimanche contre Chelsea, et a été stupéfait par ce qu’il a vu à l’arrière.

Arsenal a subi un début d’horreur pour la nouvelle saison de Premier League avec deux mauvaises défaites contre Brentford et Chelsea

Les hommes de Mikel Arteta ont subi deux défaites en deux matchs pour ouvrir leur nouvelle campagne en Premier League, alors que son équipe jeune et inexpérimentée a été victime d’intimidation hors du terrain des Emirats par l’équipe de Thomas Tuchel.

Les fans d’Arsenal – déjà en colère après leur défaite choc contre le nouveau promu Brentford lors du week-end d’ouverture – ont clairement exprimé leurs sentiments après une autre mauvaise sortie en huant leurs joueurs à la mi-temps et à temps plein.

Il est clair qu’Arteta a beaucoup de travail à faire, avec ses ambitions de ramener les Gunners dans le top quatre apparemment loin d’avoir été tellement surclassés par leurs rivaux londoniens.

Les experts ont prédit après un autre affichage désolé qu’Arsenal aurait du mal à terminer dans le top dix cette saison, l’équipe du nord de Londres étant décrite comme une “équipe de rien”.

Le manager d’Arsenal, Arteta, se trouve déjà sous une pression énorme à seulement deux matchs de la nouvelle saison

Lukaku a intimidé les quatre défenseurs d’Arsenal alors qu’il marquait ses deuxièmes débuts à Chelsea avec un but

Le grand Campbell d’Arsenal – vainqueur de deux titres de Premier League, de trois FA Cups et un élément clé de leur célèbre équipe Invincibles – a également été déconcerté par le fossé de qualité évident entre les deux équipes aux Emirats.

Et il a déclaré à talkSPORT qu’il serait heureux d’offrir ses services à son ancienne équipe pour améliorer sa défense, affirmant que l’alignement actuel commet des erreurs “de base” sur tout le terrain et qu’il est intrigué par la façon dont ils sont entraînés.

“C’est difficile de regarder Arsenal en ce moment, c’est vraiment difficile”, a déclaré Campbell lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi.

« C’est juste l’effort et la qualité. Oui, nous avons dépensé beaucoup d’argent, le plus en Angleterre en ce moment, mais c’est la qualité, la régularité, l’expérience.

Le dernier emploi de Campbell en charge de Southend United, et il a maintenant offert ses services à Arsenal pour l’aider à améliorer sa défense

«Nous sommes toujours à la recherche du potentiel, c’est toujours bien d’avoir du potentiel, mais parfois vous voulez ce succès garanti instantané.

« C’est une équipe très, très jeune, il faut s’en souvenir, il y a un manque d’expérience – mais c’est la base !

«Certains joueurs doivent faire les bases. Vous pouvez perdre, mais la façon dont nous avons encaissé certains buts était trop facile. Les temps de réaction de certains défenseurs ne se soutenant pas, n’évaluant pas le danger.

«Le premier but a glissé à travers la surface de réparation de six mètres – reculez et défendez. Ne vous contentez pas d’attendre ! C’est simple, c’est A, B, C en défense.

“Permettez à Chelsea de marquer de très bons buts, pas ces simples buts. C’est trop facile.

Jamie O’Hara et Trevor Sinclair s’affrontent pour savoir si le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, aurait pu faire plus pour arrêter Chelsea lors d’une défaite 2-0

« Le gouffre de talent et d’expérience était visible. Vous ne pouviez pas vraiment le manquer. Chelsea avait tellement de temps et d’espace. Ils étaient un cran au-dessus.

“Je vous dis quoi, je les aiderais”, ont bien ri les Gunners.

« Donnez-moi simplement le travail et je les aiderai !

« Je vais vous dire comment sortir d’un press à deux contre Brentford ! Je veux dire, que se passe-t-il ici ?

« Nous revenons à ce jeu, c’est un press à deux, c’est assez facile à travailler ! Vous allez plus à plat et ce milieu de terrain pressant doit parcourir encore 10 ou 15 mètres, ce qui vous donne alors plus d’espace au milieu du parc.

« C’est vraiment simple ! »

