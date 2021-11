Sol Cresta de Platinum Games reporté à 2022

Platinum Games a annoncé qu’il retardait la sortie de Sol Cresta, son jeu de tir vertical, par rapport à sa date de sortie initiale du 9 décembre.

Dans un flux intitulé « Le flux très désolé de Hideki Kamiya », Kamiya a révélé la nouvelle que le titre devrait être repoussé. Il a maintenant une date de sortie non spécifiée, mais il espère en avoir un nouveau au début de 2022.

Selon Gematsu, Kamiya a également montré un nouveau « mode Caravane, qui est un mode d’attaque de score de cinq minutes, ainsi qu’un mode d’écran vertical. De plus, le film d’ouverture du jeu a été montré et Kamiya a taquiné qu’un certain navire des jeux précédents dans la série fera également son apparition.

Le jeu a été annoncé cette année lors du poisson d’avril, c’est la suite du jeu Terra Cresta de 1985. Le gameplay de Sol Cresta utilise un système « dock-and-split », qui se compose de trois navires qui composent un avion de chasse Yamato. Les joueurs peuvent diviser et réorganiser les trois parties individuelles pour modifier l’armement de Yamato en fonction de la situation actuelle.

Sol Cresta sera lancé sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch en 2022.

