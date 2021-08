Sol Cresta, Hades, Carrion, d’autres indies arrivent sur PlayStation

Sony a annoncé que de nouveaux jeux indépendants populaires se dirigeaient vers les consoles PlayStation.

Hier, Sony a fourni diverses révélations, mises à jour et aperçus pour sept titres indépendants à venir sur PS4 et PS5.

Tout d’abord, Sony a laissé tomber un rappel que le plutôt grand rogue-lite Enfers arrive sur PlayStation le 13 août. Si vous n’avez pas encore joué au titre primé de Supergiant Games, dans ce donjon d’exploration, vous défierez le dieu des morts alors que vous vous battrez hors du monde souterrain du mythe grec. Pour vous aider en cours de route, vous manierez les pouvoirs et les armes mythiques de l’Olympe, tout en devenant plus fort et en dénouant davantage l’histoire à chaque tentative d’évasion unique.

Sorti il ​​y a un peu plus d’un an sur PC, Switch, Xbox One et via Xbox Game Pass, Charogne finira par honorer la PS4 plus tard cette année. Décrit comme un jeu d’horreur inversé, vous y traquerez et consommerez ceux qui vous ont emprisonné. En tant que créature amorphe d’origine inconnue, votre seul objectif est de « répandre la peur et la panique » dans tout l’établissement où vous avez été emprisonné. Vous grandirez et évoluerez à mesure que vous acquerrez des capacités plus dévastatrices sur la voie de la rétribution.

Lors de l’annonce, PlatinumGames a révélé une suite à Moon Cresta (1980) et Terra Cresta (1985) est en préparation pour PS4. Titré Sol Cresta, le jeu de tir spatial créé depuis 36 ans est lui-même un jeu «d’amarrage et de tir de forme libre» et constitue le dernier chapitre de la saga Cresta. Dans celui-ci, vous piloterez trois navires et libérerez le système solaire des griffes du mal. Il y a plus d’informations sur la fin du jeu sur le blog PlatinumGames.

Le dernier d’Alientrap Games a également été annoncé, Wytchwood. Le jeu est une aventure d’artisanat se déroulant dans un pays de fables gothiques et de contes de fées. En tant que vieille sorcière des bois, vous explorerez une campagne étrange, collecterez des ingrédients magiques, préparerez des sorts de sorcellerie et porterez un jugement sur un groupe de personnages. Le jeu débarque cet automne sur PS4 et PS5. Il arrive également sur Steam, Xbox et Switch.

Thomas Happ Games a révélé de nouvelles informations sur Axiome Verge 2, le décrivant comme ayant deux mondes en un. Selon Happ, derrière la carte du monde qui a été montrée dans les bandes-annonces, il y a un autre monde de brèche interconnecté dans une dimension alternative. Le jeu vous permettra d’entrer et de sortir de la brèche et de découvrir comment ce monde est connecté au surmonde. Il y aura des secrets que vous ne pourrez trouver que dans la brèche et jouerez presque comme deux jeux en un. Aucune date n’a été fournie pour le jeu, mais il arrivera apparemment bientôt sur PS4 et PS5. Il arrive également sur Switch et sur Epic Games Store.

Venir sur PS4 et PS5 est Oxenfree 2: Signaux perdus de Night School Studio. Le jeu d’aventure narratif surnaturel raconte l’histoire d’un chercheur qui tombe sur des événements fantomatiques. Se déroulant cinq ans après Oxenfree, Riley retourne dans sa ville natale de Camena pour enquêter sur de mystérieux signaux de radiofréquence provoquant de curieuses perturbations. Prévu pour une sortie cette année, il sera également lancé sur Switch et Steam.

Actuellement disponible pour PC et Switch, Une courte randonnée arrive sur PlayStation cet automne. Dans le jeu d’exploration sur l’escalade d’une montagne, vous incarnez un oiseau nommé Claire qui explorera librement le flanc de la montagne et aidera d’autres personnes en cours de route. Vous y trouverez également une variété de mini-jeux à découvrir sur les sentiers. Ceux-ci incluent la pêche, la navigation de plaisance et une forme de volley-ball. Le jeu devrait arriver à l’automne et les joueurs pourront affiner la taille des pixels selon leurs préférences. Sur PS4 Pro et PS5, vous pouvez même visionner A Short Hike en 4K.