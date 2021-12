SOL Crypto pourrait augmenter de 7 fois l’année prochaine si TVL augmente de 100 milliards de dollars

Solana (CCC :SOL-USD) La crypto reste le meilleur pari en tant que principale crypto-monnaie qui pourrait surperformer en 2022. C’est après qu’elle a maintenant près de 100 fois le prix où elle s’est terminée l’année dernière. Par exemple, SOL crypto était à 183,67 $ à la fin du 9 décembre. Mais le 31 décembre 2021, il était à 1,8429 $ par jeton SOL.

Source : Shutterstock

Néanmoins, ne vous attendez pas à voir encore 100 fois courir cette année à venir. L’une des raisons est que Solana crypto a maintenant une capitalisation boursière de 52,8 milliards de dollars.

Cela en fait la cinquième plus grande crypto-monnaie du marché, juste après Attache (CCC :USDT-USD), avec sa capitalisation boursière de 76,15 milliards de dollars. Mais il est supérieur à Cardano (CCC :ADA-USD) à 42,34 milliards de dollars en valeur marchande.

Où Solana pourrait finir l’année prochaine

Il n’y a vraiment pas de place – en termes de capitalisation boursière – pour que Solana augmente encore 100 fois comme en 2021. Cela lui donnerait une valorisation boursière de 5,66 billions de dollars, ce qui n’arrivera pas.

Cependant, il est au moins théoriquement possible que la crypto SOL évolue 10 fois plus haut en 2022. Cela lui donnerait une capitalisation boursière de 566 millions de dollars et le mettrait à égalité avec Ethereum (CCC :ETH-USD). Au 9 décembre, la capitalisation boursière d’Ethereum était de 496 millions de dollars.

Cela pourrait-il arriver? Il y a certainement une bonne dynamique derrière Solana. Sa vitesse de transaction rapide et ses faibles coûts en font un concurrent d’Ethereum. J’ai écrit à ce sujet le mois dernier, montrant qu’en fonction de ses critères de valeur totale verrouillée (TVL), il pourrait augmenter.

Par exemple, Ethereum, malgré ses énormes frais de gaz par transaction, a environ 164 milliards de dollars en TVL. Cela signifie que de nombreuses personnes ont encore 164 milliards de dollars de dépôts de portefeuille, de jetons non fongibles (NFT) et de contrats intelligents (principalement à des fins de jalonnement) dans Ethereum. C’est selon les dernières données de DefiLlama.com.

En revanche, Solana n’a que 11,67 milliards de dollars en TVL, selon DefiLlama. Cela signifie que Solana a encore un énorme avantage en termes de gain de parts de marché loin d’Ethereum.

En d’autres termes, il ne serait pas du tout impossible pour Solana de récupérer 100 milliards de dollars supplémentaires en TVL. Pour que cela se produise, il est probable que le prix de la crypto SOL augmentera considérablement.

Utiliser la capitalisation boursière/TVL pour valoriser Solana

Voici comment ces mathématiques pourraient fonctionner. La valeur de marché d’Ethereum par rapport à son TVL est égale à 496 milliards de dollars/164 milliards de dollars. Cela correspond à un rapport de 3,02 fois. Supposons que Solana passe à 100 milliards de dollars en TVL. Cela mettrait sa valeur marchande à 302 milliards de dollars (c’est-à-dire 3,02 x 100 milliards de TVL). Cela suppose qu’il aura le même ratio.

Cela représente une valeur marchande qui est 5,34 fois sa capitalisation boursière actuelle de 56,55 milliards de dollars. De plus, je soupçonne que la crypto SOL atteindrait en fait un ratio plus élevé que le ratio trois fois Cap/TVL d’Ethereum. Ainsi, à quatre fois TVL, SOL crypto aurait une capitalisation boursière de 400 millions de dollars, soit 7,1 fois sa capitalisation boursière actuelle.

Vous pouvez donc voir ici qu’il est mathématiquement, théoriquement possible que la crypto SOL augmente sept fois ou plus l’année prochaine.

Que faire avec SOL Crypto

Le résultat net est que les investisseurs devraient sérieusement envisager de prendre une participation de la pointe dans SOL crypto ou de réduire la moyenne de leurs avoirs. Le potentiel de hausse semble hautement probable, compte tenu des perspectives que j’ai décrites ci-dessus.

Les investisseurs ne devraient pas être découragés par le taux passé que SOL crypto a augmenté. En fait, au cours du dernier mois, Solana a culminé à 260,06 $ par jeton SOL le 6 novembre. Depuis lors, il a baissé et a clôturé à 181,18 $ le 9 décembre.

Cela fournit donc un bon point d’entrée pour les nouveaux investisseurs dans la crypto-monnaie. Il s’agit également d’une crypto importante avec une valeur marchande de 52 milliards de dollars. Ce n’est pas comme si la crypto s’effondrerait en peu de temps. Il y a tout simplement trop de cas d’utilisation et son attrait est trop élevé pour que cela se produise.

L’essentiel est que les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL crypto augmente considérablement l’année prochaine en fonction d’une forte augmentation attendue de sa métrique verrouillée de valeur totale.

À la date de publication, Mark Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et Newsbreak.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.