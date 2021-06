SOL fait à nouveau la une des journaux après avoir acquis 314 M$ | Invezz

in

La blockchain Solana a fait l’actualité ces derniers temps pour les bonnes raisons. La plateforme s’est récemment associée à Rock Capital pour créer Solana Eco Fund afin d’étendre ses opérations en Corée. Cette fois-ci, la plateforme fait la une des journaux en raison d’un autre financement massif qu’elle a récemment reçu pour développer sa technologie.

Selon un article du WSJ, la société a reçu un financement de 314 millions de dollars de Polychain Capital et Andreessen Horowitz, une importante société de capital-risque de la Silicon Valley.

Mais au lieu de l’achat traditionnel d’actions, la transaction a été réalisée en achetant des jetons numériques SOL à Solana.

Plus de projets et expansion en Corée du Sud

Comme mentionné ci-dessus, Solana souhaite avoir un impact important sur le marché sud-coréen après s’être associé pour développer davantage les opérations dans la région. La semaine dernière, la blockchain a reçu un fonds de 20 millions de dollars de ROK Capital.

Avec la collaboration, la plate-forme blockchain prévoit d’augmenter le taux d’adoption en Corée du Sud, en particulier en ce qui concerne les applications décentralisées (DeFi).

Le fonds ROK Capital sera utilisé pour fournir des services spécifiques à des projets qui accélèrent efficacement l’adoption de DeFi en Corée.

La semaine dernière, le service de participation de Terra et ETH 2.0, Lido, a intégré la blockchain Solano (SOL) pour étendre ses chaînes de preuve de participation.

Solana a également été la plate-forme de référence pour des projets tels que Raydium 1, Oxigen 2 et Pyth Network 3. D’autres projets devraient utiliser la plate-forme à mesure qu’elle continue d’étendre ses fonctionnalités.

Le dernier financement stimulera également la plate-forme pour élargir sa base d’utilisateurs et améliorer son efficacité.

Concurrence améliorée avec Ethereum

La blockchain Solana est en concurrence directe avec la plateforme Ethereum. Les blockchains comme Ethereum ont été critiquées à plusieurs reprises, notamment en raison de la congestion du réseau. Actuellement, la plateforme effectue 13 transactions par seconde.

D’autre part, les développeurs de Solana affirment que la plate-forme est capable de traiter plus de 50 000 transactions sur la même période. Et à mesure que le nouveau matériel est mis à jour, la capacité peut également augmenter. A ce niveau, il n’est pas surprenant que la plateforme ait été très occupée à préparer plus de projets pour une telle efficacité.

Solana a le soutien du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et sa société commerciale Alameda Research investit activement dans la plateforme depuis son lancement.

