SOL franchit la barrière des 100 $ pour tester le swing de 101 $ Crypto new media

L’analyse des prix de Solana est haussière sur le graphique journalier SOL/USD s’échangeant dans une fourchette de 93 $ à 101 $ L’action des prix de Solana se consolide pour plus de force à la barre des 96 $

L’analyse des prix de Solana est haussière sur le graphique journalier aujourd’hui alors que le marché continue de dépasser le support de 95 $ au cours des dernières 24 heures après une tentative réussie de franchir le support psychologique de 100 $. La pièce a réussi à tester un maximum quotidien de 101 $ avant de chuter, se corrigeant à un plus bas de 96 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le SOL/USD s’inverse plus tard dans la journée et commence à regagner une partie des pertes observées plus tôt cette semaine.

Le marché des devises numériques s’est échangé avec des signaux mitigés au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, BTC, a perdu 0,79%, tandis que l’ETH est en baisse de 0,76%. Solana (SOL) figure parmi les plus performantes, avec un pourcentage de gain de 5.

Mouvement des prix de Solana au cours des dernières 24 heures: Solana teste un swing de 101 $

Selon notre analyse des prix Solana sur 24 heures, les chandeliers, SOL/USD s’échangeaient dans une fourchette de 93 $ à 101 $, indiquant une volatilité modérée au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions s’élève à 2,25 milliards de dollars après une baisse significative de 19% par rapport au chiffre d’hier. Pendant ce temps, la capitalisation boursière de Solana se négocie autour de 28,4 milliards de dollars après avoir subi une augmentation de 2,2 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique SOL/USD sur 4 heures : le SOL est-il prêt pour une reprise majeure plus tard dans la journée ?

Sur les chandeliers d’analyse des prix Solana de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix Solana se consolider pour plus de force à la barre des 96 $ alors que les taureaux se préparent à se précipiter rapidement contre le plus haut quotidien.

Graphique SOL/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Solana s’est négociée à la hausse au cours des derniers mois. Après que la pièce ait atteint un creux important en juin à 22 $, le SOL / USD a augmenté de plus de 260% pour atteindre le sommet actuel de 101 $.

À partir du plus haut de 101 $, Solana a connu un retracement rapide jusqu’à 96 $, établissant un autre plus bas plus élevé. Cependant, en outre, le rallye a entraîné un minimum légèrement inférieur à environ 95 $, où les taureaux renforcent leur soutien. À partir de là, SOL a retracé, la barre des 95 $ servant cette fois de support.

Dans l’ensemble, étant donné qu’un plus bas légèrement plus bas est fixé, le cours de la pièce reste haussier et nous pouvons nous attendre à ce que SOL enregistre de nouvelles hausses plus tard cette semaine. Tant que le support de 95 $ se maintient, SOL/USD devrait connaître un retour pour tester le précédent sommet de 101 $ et construire une nouvelle base solide.

Analyse des prix de Solana : Conclusion

L’analyse des prix de Solana est haussière car le marché continue de se maintenir au-dessus de 90 $ même après une légère baisse hier. Par conséquent, nous nous attendons à ce que SOL/USD établisse un nouveau plus bas plus élevé et continue à augmenter au cours des prochaines 24 heures pour revenir vers le plus haut actuel de 101 $.

