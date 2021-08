SOL gagne 40 pour cent, atteignant la barre des 61 $

in

Alors que le temps autour de nous continue de se réchauffer, il semble que le marché des crypto-monnaies soit sur la même voie, avec une capitalisation boursière dépassant largement les 2 000 milliards de dollars (1,44 milliards de livres sterling). Non seulement cela, mais le rival d’Ethereum, Solana (SOL / USD) a augmenté de près de 40% au cours des dernières 24 heures, le plaçant dans le top dix du marché en termes de valeur.

D’un autre côté, les autres concurrents d’Ether, dont BNB et Cardano, ont continué à réaliser périodiquement de petits gains. Cependant, Polkadot a surperformé ces jetons et a affiché des gains allant jusqu’à dix pour cent, selon les données compilées par CoinGecko. Pendant ce temps, le deuxième jeton le plus populaire, Ethereum, a continué de consolider sa position au-dessus de la barre des 3 000 $ (2 163 £) depuis ses mises à jour.

Qu’est-ce que Solana ?

SOL est un jeton natif de la Fondation Solana, qui gère également une blockchain sans autorisation du même nom. De plus, la société affirme que son programme open source hautes performances est très performant et effectue actuellement 50 000 transactions par seconde. Cependant, à partir de maintenant, il travaille vers l’objectif de 710 000 transactions par seconde.

Les objectifs de Solana en font le concurrent naturel d’Ethereum, et il essaie également de gagner sa part de marché. Fait intéressant, la société entretient de bonnes relations avec un autre échange crypto majeur, FTX. De plus, la bourse gère sa plate-forme décentralisée, Serum, sur la blockchain Solana. De plus, la société sœur de FTX, connue sous le nom d’Alameda Research, est un investisseur dans SOL.

Et le reste du marché ?

Au cours des dernières 24 heures, la célèbre pièce de monnaie sur le marché, Dogecoin (DOGE / USD), a gagné plus de dix pour cent après que le milliardaire excentrique et fondateur de SpaceX, Elon Musk, ait réaffirmé son soutien au jeton.

Au cours du week-end, le marché des crypto-monnaies avec plus de 11 000 jetons sur la liste a franchi une nouvelle étape lorsque la capitalisation boursière a atteint la barre des 2 000 milliards de dollars (1,44 000 milliards de livres sterling). De plus, plusieurs jetons majeurs ont fait de gros mouvements ces derniers jours.

Cependant, le boom du marché n’a pas été bon pour le jeton le plus célèbre au monde, Bitcoin. Le jeton a réussi à franchir la barre des 50 000 $ (36 062 £). Cependant, de nombreux experts en crypto suggèrent que cela pourrait toujours être en jeu, les gros investisseurs visant des cibles plus importantes.

