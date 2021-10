SOL, MATIC et FTM sont-ils les trois premiers tokens à acheter en octobre 2021 ?

Solana SOL / USD est une blockchain de preuve de participation et héberge un vaste écosystème d’applications DeFi et Web3.

Polygon MATIC / USD est une plate-forme de développement d’infrastructure et de mise à l’échelle Ethereum connue pour son framework Polygon SDK.

Fantom FTM / USD est une plate-forme de contrat intelligent à diagramme acyclique direct (DAG) qui fournit aux développeurs des services de finance décentralisée (DeFi).

Dois-je acheter Solana (SOL) ?

Le 18 octobre, Solana (SOL) valait 157,90 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous comparerons sa valeur la plus élevée de tous les temps et ses performances en septembre.

Le 1er septembre, le jeton était à l’un de ses points les plus bas en termes de valeur, à 107,07 $.

En ce qui concerne la valeur record du jeton SOL, c’est le 9 septembre que le jeton a atteint une valeur de 213,47 $.

À son plus haut, par rapport à la valeur du 18 octobre, le jeton SOL était supérieur de 55,57 $ ou de 35%.

Du 1er septembre au 9 septembre, le jeton SOL a augmenté de 106,4 $ ou 99%.

Cela nous donne un aperçu de la valeur actuelle du jeton et, en tant que tel, le jeton SOL a le potentiel d’atteindre 181 $ d’ici la fin octobre, ce qui en fait un achat solide.

Dois-je acheter Polygon (MATIC) ?

Le 18 octobre, Polygon (MATIC) valait 1,51 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en septembre.

En ce qui concerne la valeur historique la plus élevée du jeton MATIC, c’est le 18 mai que le jeton a atteint une valeur de 2,62 $. À son plus haut historique, le jeton MATIC valait 1,11 $ de plus ou 73 % par rapport à sa valeur le 18 octobre.

En termes de performance du jeton en septembre, le 5 septembre, le jeton avait son point de valeur le plus élevé à 1,77 $.

Le 21 septembre, le jeton a atteint son point le plus bas à 1,03 dollar. Cela nous donne une indication que la valeur du jeton a chuté de 0,74 $ ou 41 %.

Cependant, du 21 septembre au 18 octobre, le jeton MATIC a pris de la valeur de 0,48 $ ou 46%.

Cela signifie que d’ici fin octobre, le jeton pourrait atteindre 1,81 $.

Dois-je acheter Fantom (FTM) ?

Le 18 octobre, Fantom (FTM) valait 2,17 $.

Discutant de la valeur historique élevée du jeton FTM, il a été atteint le 8 octobre, lorsque le jeton valait 2,44 $. Cela fait de sa valeur la plus élevée de tous les temps seulement 0,27 $ ou seulement 12% de plus que sa valeur du 18 octobre.

En termes de performances en septembre, FTM a connu son point le plus bas le 1er septembre, avec une valeur de 0,70 $.

Son point culminant du mois a été le 9 septembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 1,91 $. Cela nous donne une indication que la valeur du jeton a augmenté de 1,21 $ ou 172%.

Du 9 septembre au 18 octobre, le jeton a augmenté de 13% supplémentaires ou 0,26 $.

Cela dit, FTM a le potentiel pour atteindre 2,45 $ d’ici la fin octobre.

