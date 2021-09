Solana (SOL)

SOL pompe vers un nouvel ATH avec un financement extrêmement faible après que la blockchain a subi une «dégradation des performances»

AnTy3 septembre 2021

Solana a atteint un nouveau record.

Il y a quelques heures, SOL a dépassé les 146 $ pour créer un nouvel ATH. En hausse de plus de 21 % au cours des dernières 24 heures, SOL se négocie actuellement à moins de 140 $.

Au cours des 30 derniers jours, SOL a progressé de plus de 312% et enregistre des gains de 7,656% depuis le début de l’année.

Avec les derniers gains, SOL a maintenant atteint une capitalisation boursière de 40,5 milliards de dollars. Ayant déjà dépassé son concurrent blockchain Polkadot (DOT) de couche 1, l’actif cryptographique a maintenant dépassé Dogecoin pour revendiquer la place de la 7e plus grande crypto-monnaie. DOT -2.14% Polkadot / USD DOTUSD $ 30.17

Solana vise maintenant la 6e place, que XRP détient actuellement avec une capitalisation boursière de 59,2 milliards de dollars au-dessus de 66,1 milliards de dollars Tether (USDT); puis viennent à nouveau deux autres concurrents BNB et Cardano, qui ont respectivement une capitalisation boursière de 75 milliards de dollars et 95 milliards de dollars. XRP 1,10 % XRP / USD XRP 1,19 $ US

Fait intéressant, malgré le dernier rallye, le financement sur les contrats perpétuels SOL est toujours extrêmement faible, le plus élevé étant de 0,0459 sur Binance et est même négatif de -0,0193 sur OKEx, selon Bybt.

« Le financement de Sol est remarquablement bas pour quelque chose qui fait fondre les visages. On dirait que les gens ont peur de la pompe », a déclaré le trader SmartContracter, qui s’attend à ce que SOL se rallie à au moins 240 $ et retourne BNB.

Cependant, selon QCP Capital, « les projections de tendance de Fibonacci montrent que nous sommes à l’extension 1,618 au niveau 115 », car un tel sommet provisoire peut être anticipé à ces niveaux. “Avec des volumes aussi élevés, les appels SOL pourraient être une vente décente”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la dernière tendance à la hausse des prix SOL est également survenue juste au moment où Solana Status a signalé que sa version bêta du réseau principal « connaît une instabilité intermittente ».

gg pic.twitter.com/53t7FHQSvq – Hsaka (@HsakaTrades) 2 septembre 2021

Solana Status, un compte Twitter qui partage les mises à jour du réseau Solana, du site Web et de l’Explorer, a déclaré jeudi que Solana Mainnet Beta avait subi une dégradation des performances la nuit dernière, entraînant une réduction temporaire du débit du réseau.

Cette période de dégradation intermittente des performances a duré environ une heure.

Le réseau a depuis été récupéré tandis que les ingénieurs continuent de diagnostiquer la cause première.

« Le vendeur ne peut pas déplacer les jetons ? Passez aux ATH », a plaisanté le commerçant Hsaka sur la performance du prix du jeton coïncidant avec le problème du réseau.

Solana/USD SOLUSD

117.2812$0.160.14 %

Volume 5,99 bChangement 0,16 $Ouverture 117,2812 $ En circulation 290,72 mCapacité boursière 34,1 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.