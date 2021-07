Solana (SOL)

SOL prend-il Ethereum (ETH) ? Oracle Network Pyth, basé sur Solana, continue d’ajouter de grands noms

Un rapport de Bernstein note que même si Ethereum est «un mouvement culturel organique», le soutien de FTX fournit à Solana un «avantage fort».

Pyth Network, une solution oracle, s’est désormais associé à Chicago Trading Company (CTC), l’un des principaux fournisseurs de liquidités et de tarification sur les bourses de produits dérivés du monde entier.

Société de négoce quantitatif depuis 1995, CTC est un acteur majeur sur les marchés des actions, des taux d’intérêt et des matières premières et publiera désormais les prix des crypto-monnaies sur le réseau Pyth. Ce n’est que la première étape qui sera étendue pour inclure également les données du marché des actions.

Pyth vise à fournir aux Dapps des flux de données HiFi protégés par « certaines des plus grandes organisations du monde » afin d’accélérer la croissance de la finance décentralisée.

Le projet a réuni plusieurs grands noms comme partenaires pour fournir aux participants DeFi des données de marché de qualité institutionnelle.

Ces partenaires incluent l’échange cryptographique FTX, qui se classe à la « 4e place parmi les échanges cryptographiques en termes de volume d’échanges ».

« Ils tirent parti de la puissance de Solana et d’autres grandes chaînes de blocs pour répondre au besoin du marché d’une solution précise et performante pour rendre les données financières accessibles au public », a déclaré Sam Bankman-Fried, fondateur et PDG de FTX à l’époque.

Avant FTX, Pyth Network s’est associé à Genesis Trading, une filiale de DCG de Barry Silbert, et diffuse des données sur les actions américaines de grands noms comme Virtu, GTS et Jump Trading.

Selon Pyth Network, des partenariats aussi puissants sont rendus possibles grâce à la « blockchain ultra-rapide, à haut débit et à faible latence » Solana.

Solana est en train de devenir un concurrent d’Ethereum (ETH), dont le jeton natif SOL est réputé pour être le plus résistant en termes de récupération.

Un jeton de capitalisation boursière de 9,5 milliards de dollars, SOL se négocie actuellement à 35,46 $, en baisse de 39 % par rapport à son sommet historique de 58 $ atteint il y a deux mois, mais toujours en hausse de 1 790 % sur l’exercice.

Dans un rapport daté du 6 juillet de Bernstein intitulé “Crypto Strategy: Blockchain Wars – Is Solana Taking on Ethereum?” Il a noté que les problèmes d’évolutivité d’Ethereum coïncident avec la montée en puissance de la blockchain Solana, qui vise à résoudre ce problème.

Alors qu’Ethereum est «un mouvement culturel organique», l’évolutivité à une seule couche de Solana est un différenciateur, lit-on.

De plus, son support FTX lui confère un « avantage fort ». Alameda Research, la principale unité d’investissement et de tenue de marché de FTX, sa solide base de commerçants et sa force de marketing sont des avantages pour Serum (SRM) et Solana, dit-il.

Cependant, les guerres de blockchain ne doivent pas être considérées comme un « gagnant qui prend tout », et elles pourraient évoluer comme des États-nations avec leurs propres avantages, leur histoire et leur culture, a conclu le rapport.

Solana/USD SOLUSD

36.3142$2.958,12 %

Volume 450,82 m Variation 2,95 $ Ouvert 36,3142 $ Circulation 272,64 m Capitalisation boursière 9,9 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.