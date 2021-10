SOL rejoint Nexo ; les utilisateurs peuvent gagner 8% d’intérêt

Les utilisateurs de Nexo peuvent acheter, échanger et emprunter en échange de jetons Solana (SOL / USD). Ils peuvent gagner jusqu’à 8% d’intérêt sur leurs avoirs, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Nexo a écrit :

Comme vous le savez, nous nous soucions toujours du meilleur intérêt de nos clients, c’est pourquoi nous vous apportons à nouveau des nouvelles intéressantes : Nexo intègre SOL ! Vous pouvez désormais acheter, échanger, gagner et emprunter contre votre SOL sur notre plateforme.

Les utilisateurs obtiennent instantanément des jetons Solana dans leur portefeuille. Les intérêts sont payés quotidiennement. Ils peuvent obtenir des prêts avec SOL en garantie et à des taux commençant à 6,9% APR et échanger SOL dans Nexo au coût réel.

Achat Solana

Nexo vous assure que vous pouvez acheter SOL facilement, en toute sécurité et instantanément sur sa plateforme. Ajoutez simplement vos coordonnées bancaires à votre portefeuille Nexo et cliquez sur « acheter ».

Échange de Solana

Vous pouvez échanger Solana contre Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Tether (USDT / USD) et trois monnaies fiduciaires : le dollar américain, l’euro et la livre sterling.

Gagnez des intérêts

Nexo présente la rentabilité de son épargne à Solana comme la plus élevée du marché. Avec le forfait Gagner des intérêts cryptographiques de Nexo, vous payez quotidiennement. Vous n’avez rien à faire pour commencer à augmenter vos revenus passifs, à part compléter votre solde.

Obtenez un prêt d’argent instantané

Les lignes de crédit crypto instantanées de Nexo permettent aux utilisateurs d’obtenir un prêt en espèces ou en devise stable en utilisant des jetons Solana comme garantie. Le TAP commence à 6,9 %. Le montant minimum du prêt que vous pouvez obtenir est de 50 $. Le maximum est de 2 millions de dollars. Aucune vérification de crédit requise. La plateforme traitera votre demande automatiquement et les prêts peuvent être approuvés en quelques secondes.

Vous pouvez résilier le prêt en tout ou en partie et à tout moment. Aucun paiement échelonné ou remboursement minimum n’est requis.

Solana prend en charge plus de 400 projets dans les secteurs NFT, Web3, DeFi et autres. Son mécanisme de consensus combiné est basé sur la preuve d’histoire (PoH) et la preuve d’enjeu (PoS). Il présente des coûts de transaction très bas et prétend être capable de traiter jusqu’à 50 000 transactions par seconde.

