‘Sol’ sera la mascotte officielle de la Solheim Cup 2023 à la Finca Cortesín

19/06/2021 à 20:14 CEST

Sport.es

Énergie, lumière, optimisme, vie, espoir, chaleur et joie sont quelques-unes des valeurs transmises par Sol, la mascotte officielle de la Solheim Cup qui a été présenté dans un acte amusant qui Il a eu lieu au club Costa del Sol de Los Arqueros Golf.

L’événement a été suivi par M. Francisco Salado, président du Conseil provincial de Malaga, M. José Antonio Mena, maire de Benahavís, et Mme Nuria Rodríguez, déléguée territoriale pour le tourisme à Malaga. de la Junta de Andalucía, représentant toutes les entités et institutions qui parrainent et soutiennent cette compétition biennale internationale qui réunira pour la première fois dans notre pays les équipes féminines des États-Unis et d’Europe du 18 au 24 septembre 2023.

Sol a ravi tous les invités de l’événement et les enfants des écoles de golf de la Costa del Sol qui l’ont accompagnée à Los Arqueros, et Il a porté ses plus beaux vêtements dans une exposition festive qu’il a jouée avec Laura Gómez et Ana Peláez, jeunes golfeuses de Malaga qui rêvent de pouvoir disputer en 2023 la première édition de la Solheim Cup qui se jouera en Espagne.

Soleil attaché à Solheim

La Solheim Cup commence par « Sol & rdquor ;, lien sans équivoque avec l’Andalousie et la Costa del Sol, et parfait symbole de l’image que ceux qui visitent notre pays ont à l’esprit.

Comme l’étoile, la mascotte Sol arrive avec l’intention d’éclairer l’avenir et de préparer le terrain pour les plus jeunes golfeurs d’Espagne, devenant l’image conviviale et inoubliable de la compétition.

“Nous sommes très enthousiastes à l’idée du rôle que Sol jouera désormais, car cela aidera à rapprocher la compétition des plus jeunes fans. du monde entier et servira à identifier le tournoi avec un élément clé de notre pays, l’Andalousie et la Costa del Sol “, a expliqué Alicia Garrido, directrice exécutive de Sport & Business.

“En utilisant la comparaison astronomique, nous voulons que tout le monde du sport orbite autour de Sol et de la Solheim Cup en 2023, et pour cela nous faisons de notre mieux avec toutes les institutions, organisations et entreprises qui soutiennent la compétition & rdquor;, a déclaré Garrido.