SOL swing haut continue au-delà de 136 $; faut-il s’attendre à 140 $ ? Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Solana se négocie de manière haussière sur le marché de 24 heures. Une large fourchette quotidienne allant d’un minimum quotidien de 110 $ à un maximum quotidien de 136 $.

L’analyse des prix de Solana se négocie de manière haussière sur le marché de 24 heures après que le marché a atteint un plus bas à 110 $. Par conséquent, nous prévoyons que la paire de jetons de contrats intelligents de couche 1 SOL/USD affichera de nouveaux gains au cours de la journée.

Le marché global des crypto-monnaies a affiché une performance haussière au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché, BTC et ETH, ont enregistré une augmentation du prix de 1,70 % et 0,55 %, respectivement.

Mouvement des prix de Solana au cours des dernières 24 heures: Solana établit un autre plus bas à 110 $

Selon l’analyse quotidienne des prix de Solana, la paire SOL/USD s’est négociée dans une large fourchette quotidienne, allant d’un creux quotidien de 110 $ à un sommet quotidien de 136 $, montrant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume total des transactions de Solana a bondi de 58,93 % et s’élève à 5,85 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière de Solana s’échange autour de 39,12 milliards de dollars, plaçant SOL à la 7e position globale.

Graphique SOL/USD sur 4 heures : le SOL commence à se redresser

Sur le graphique d’analyse des prix de Solana en 4 heures, nous pouvons observer que l’action des prix de Solana recommence à se redresser en direction de la barre des 138 $, ce qui, une fois franchi, pourrait rendre les objectifs de 140 et 150 $ à portée de main.

Graphique SOL/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de Solana a connu une progression rapide et significative au cours des 2 derniers mois. À partir du support de 35,5 $, le SOL/USD a augmenté de plus de 300 % jusqu’au sommet actuel de 136 $.

La pièce a lutté avec une forte résistance sous la barre psychologique des 100 $ pendant plusieurs jours avant d’enregistrer des gains rapides en début de semaine. Le support a été initialement trouvé au-dessus de 100 $. Cependant, d’autres avantages ont activé la barre des 110 $ dans une base de support pour orienter le prix de Solana vers la prochaine frontière.

Du jour au lendemain, SOL a retracé et presque touché en dessous des 109 $, mais a depuis augmenté pour récupérer les pertes subies. Par conséquent, nous nous attendons à une augmentation imminente dans les prochaines 24 heures et exhortons donc les traders à maintenir une perspective haussière sur la direction des prix de Solana.

Analyse des prix de Solana : Conclusion

Notre analyse des prix Solana suggère aujourd’hui un marché haussier et le fait que le marché pourrait continuer à se redresser et dépasser la barre des 140 $. Par conséquent, nous exhortons les traders à ce que SOL/USD établisse un nouveau plus haut quotidien et atteigne très probablement le prochain plus haut.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.