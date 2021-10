SOL-USD constitue une menace réelle pour Ethereum dans l’espace DeFi

Solana (CCC :SOL-USD) a récemment attiré beaucoup d’attention de la part des investisseurs et de la communauté crypto. SOL-USD a gagné un énorme 546% au cours des trois derniers mois seulement. Avec son débit élevé et ses faibles coûts par rapport à Ethereum (CCC :ETH-USD), les experts de l’industrie pensent que Solana pourrait constituer une menace majeure pour Ethereum dans sa domination dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi). De plus, malgré l’augmentation substantielle de ces derniers temps, SOL-USD a encore plus de gains à venir.

Source : Shutterstock

Solana a une simple préposition de vente unique (USP) – elle peut effectuer des transactions beaucoup plus rapidement et de manière plus rentable que les autres blockchains de couche 1 telles que Ethereum.

De plus, il peut conduire à une adoption massive dans diverses parties de la crypto-économie grâce à sa facilité d’utilisation. En outre, il bénéficie du soutien de certains des gros bonnets du monde de l’investissement dans Andreessen Horowitz et le milliardaire Sam Bankman-Fried. Par conséquent, Solana a une piste de croissance incroyable devant elle et vaut la peine d’investir à long terme.

L’affaire du taureau de Solana

L’objectif de Solana est de maximiser la sécurité et l’évolutivité. Si nous prenons ses frais de transaction incroyablement bas de 0,00025 $ par transaction, le réseau pourrait potentiellement générer 65 000 transactions par seconde (TPS) à pleine capacité. De plus, selon son livre blanc, ses développeurs pensent qu’il pourrait faciliter 710 000 transactions par seconde (TPS). Bien qu’il ait récemment connu une panne de réseau après avoir atteint 400 000 TPS, il est clair qu’il peut facilement gérer un impressionnant 100 000 TPS.

La sécurité est un autre élément qui distingue Solana de ses concurrents. Cela est dû en grande partie aux barrières élevées à l’entrée pour devenir un nœud de validation pour la crypto. Il existe environ un millier de validateurs Solana dans le monde en raison de ses exigences matérielles coûteuses et complexes.

De plus, son application dans le domaine DeFi se développe rapidement. Les fonds déclarés bloqués à Solana s’élevaient à 1,8 milliard de dollars en août. De plus, les marchés NFT (jeton non fongible) apparaissent également sur Solana et pourraient menacer la nette domination d’Ethereum dans le secteur.

De plus, le faible coût et les vitesses impressionnantes de Solana rendent le jeu beaucoup plus pratique sur la plate-forme que sur Ethereum. Le jeu populaire Star Atlas a récemment été lancé sur la plate-forme de Solana, permettant aux joueurs de gagner en jouant.

Des risques

La technologie de Solana a parcouru un long chemin, mais elle a reçu beaucoup de critiques pour sa plate-forme semi-centralisée. La Fondation Solana contrôle tout son développement. De plus, le coût d’être validateur est extrêmement élevé, ce qui limite la participation au processus de validation. De plus, le risque de la centralisation est que les transactions sur le réseau ne soient pas indiscutables. Par exemple, Ethereum a dû annuler plusieurs transactions lors du piratage de Dao.

Solana a récemment été la cible d’une attaque par déni de service (DoS). Une attaque DoS est l’endroit où un réseau entier est assommé et rendu inaccessible à ses utilisateurs. Cependant, cela n’entraîne pas une perte d’actifs ou de données.

L’épuisement des ressources a été considéré comme la raison de l’attaque. Les cyniques ont commencé à critiquer la nature centralisée de Solana, sur laquelle elle s’appuie pour la vitesse. Pendant plus de trois heures, le réseau était en panne et n’acceptait aucune transaction.

Dernier mot sur SOL-USD

SOL-USD a été l’un des actifs numériques les plus en vogue, ayant affiché des rendements ahurissants au cours des derniers mois. Solana bénéficie d’un débit élevé et de faibles coûts par rapport aux autres protocoles de blockchain et gagne rapidement du terrain dans divers secteurs. La plate-forme se concentre sur l’optimisation de la sécurité et de l’évolutivité pour ses utilisateurs et sur l’augmentation de son adoption dans diverses parties de la crypto-économie. S’il peut devenir un protocole plus décentralisé, cela pourrait limiter la probabilité de futures pannes et cyberattaques. Néanmoins, SOL-USD est un achat basé sur ses perspectives exceptionnelles et ses multiples cas d’utilisation.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.