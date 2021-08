SOL/USD continue de dominer les charts enregistrant des rallyes quotidiens records supérieurs à 10% ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Solana est haussière aujourd’hui. Le SOL/USD s’échange dans une fourchette quotidienne de 68 $ à 75,90 $.

Analyse des prix Solana : aperçu général des prix

L’analyse des prix de Solana est haussière aujourd’hui après que les acheteurs ont commencé à rejeter une nouvelle correction à la baisse après un mouvement progressif vers la barre des 76 $ du jour au lendemain. Par conséquent, SOL/USD est susceptible d’établir un nouveau plus bas plus élevé dans les heures à venir et se prépare à monter plus haut à partir de là.

Le marché des crypto-monnaies se négocie dans la zone baissière depuis 2 jours. La majorité des pièces ont perdu de leur élan au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché Bitcoin et Ethereum ont perdu respectivement 1,79 et 2,02 %. Cependant, Solana, Dogecoin et Cardano ont gagné respectivement 11,00 pour cent, 1,00 pour cent et 6,95 pour cent. Faisant ainsi de Solana le gagnant le plus chaud de la journée.

Mouvement des prix Solana au cours des dernières 24 heures : le SOL/USD passe rapidement au-dessus de 73 $

SOL/USD s’est négocié dans une fourchette quotidienne de 68 $ à 75,90 $, suggérant ainsi une volatilité substantielle au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions quotidiennes de Solana est supérieur de 16,78 % au chiffre d’hier et s’élève à 4,3 milliards de dollars. D’autre part, la capitalisation boursière de la pièce est d’environ 20,3 milliards de dollars après avoir augmenté de 7,4% au cours des dernières 24 heures.

Graphique SOL/USD sur 4 heures : Solana se prépare à une remontée rapide des prix pour dépasser l’objectif de 100 $

L’analyse des prix de Solana sur le graphique en données de 4 heures observe une solide tentative des taureaux de récupérer le sommet quotidien de 75 $. Pendant que le marché se négocie latéralement pendant cette durée d’action sur les prix ; il est évident que les taureaux pourraient se préparer à activer un autre élan haussier.

La dynamique des prix de la pièce a augmenté rapidement au cours des dernières semaines, brisant résistance après résistance et établissant de nouveaux sommets.

Source : TradingView

En fait, Solana était la crypto-monnaie la moins affectée lors du crash de mai et cela se reflète également au fil des jours ; avec la pièce en tête des graphiques quotidiens comme le plus grand gagnant dans la plupart des occasions. Ces mouvements ont abouti à l’épuisement des ours et à la victoire des taureaux.

Hier, SOL/USD a finalement connu un rallye substantiel, avec un pic rapide à 79 $. Uniswap a rejeté une nouvelle baisse au-dessus du support et a commencé à se consolider, indiquant un rallye à venir.

Au moment d’écrire ces lignes, Solana se négocie à 71,90 $.

Conclusion de l’analyse des prix de Solana

L’analyse des prix de Solana est haussière pour les prochains jours, car une forte poursuite haussière d’environ 11% a été observée au cours des dernières 24 heures et un support a été trouvé au-dessus de la barre des 68 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le SOL/USD continue d’augmenter et franchisse encore plus de niveaux de résistance au cours des prochaines sessions.

Lien source