SOL/USD contre-attaque au niveau de 33 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix SOL – 3 août

Le prix de Solana est vu augmenter avec un élan fulgurant alors que la pièce continue de se déplacer au-dessus du niveau attendu.

Marché SOL/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 40 $, 42 $, 44 $

Niveaux d’assistance : 27 $, 25 $, 23 $

SOLUSD – Graphique journalier

SOL/USD indique une tendance haussière sur le marché, planant au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours au sein du canal. Au cours des derniers jours, nous avons vu SOL évoluer à grande vitesse sur le marché. Cependant, récemment, le marché projette un mouvement volatil où Solana est susceptible de suivre un mouvement latéral.

Analyse du prix SOL : le prix SOL vise plus haut

Selon le graphique journalier, le prix Solana franchit la limite supérieure du canal avant de revenir au niveau où il se négocie actuellement. Cependant, toute formation de repli en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours peut amener le prix aux niveaux de support de 27 $, 25 $ et 23 $ après être passé en dessous du support mineur à 30 $.

De plus, compte tenu d’une tendance à la hausse continue pour cette paire, SOL/USD pourrait une fois dépasser la limite supérieure du canal pour atteindre les niveaux de résistance de 40 $, 42 $ et 44 $ dans la tendance haussière à long terme. Par conséquent, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) semble haussier pour le moment alors que la ligne de signal se prépare à franchir le niveau 60.

Marché SOL/BTC: le prix de Solana se fixe plus bas

Par rapport au Bitcoin, le Solana (SOL) se négocie en dessous de la moyenne mobile de 9 jours et de 21 jours dans le canal descendant où le prix devrait dépasser la limite supérieure du canal. Cependant, si le prix réussit, il pourrait poursuivre une tendance à la hausse qui pourrait toucher le niveau de résistance potentiel de 1000 SAT et plus.

SOLBTC – Graphique quotidien

Au contraire, si le prix SOL passe en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, la pièce devrait toucher le support à 780 SAT et en dessous. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) confirme que le marché peut se concentrer sur le nord pour commencer à donner plus de signaux haussiers alors que la ligne de signal se déplace autour du niveau 55.