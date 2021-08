SOL/USD dépasse la résistance de 44 $ des frais généraux Crypto new media

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Solana est haussière pour les prochaines 24 heures. Bitcoin est en hausse de 3,97%, Ethereum a augmenté de 4,12%. Au moment d’écrire ces lignes, Solana se négocie à 44 $ par rapport au dollar américain.

Analyse des prix Solana : aperçu général des prix

L’analyse des prix de Solana est haussière pour les prochaines 24 heures, car elle a réussi à dépasser la résistance des frais généraux de 44 $. Nous nous attendons à ce que SOL/USD trace une continuation à la hausse et tente d’établir un plus haut.

Du jour au lendemain, les marchés des crypto-monnaies sont devenus verts en faveur des taureaux. Bitcoin est en hausse de 3,97 %, Ethereum a augmenté de 4,12 % et Ripple (XRP) est en tête de 11,21 %.

Mouvement des prix Solana au cours des dernières 24 heures

Le marché SOL/USD a été stable toute la journée après s’être négocié entre une fourchette quotidienne étroite de 43,665 $ à 44,869 $. Au cours des dernières 24 heures, le volume des transactions de Solana a augmenté de 10,87 % pour atteindre un total de 521 millions de dollars. La capitalisation boursière de SOL a augmenté de 2,76 % pour atteindre 12 milliards de dollars.

Analyse des prix Solana en 4 heures

Sur le graphique d’analyse des prix Solana de 4 heures, nous voyons que la pièce a trouvé un support temporaire à 43,50 $, car un autre plus bas plus élevé doit être fixé avant qu’un mouvement à la hausse ne puisse se produire. C’est parce que les vendeurs agissent toujours contre la résistance des frais généraux à 44 $.

Le prix de Solana a connu un retour sur une forte dynamique haussière cette semaine. Après s’être consolidés autour de 0,20 $ au 22 juillet, les taureaux ont pris de l’élan et ont poussé SOL/USD vers la barre des 0,28 $ le 5 août.

L’une des deux barrières empêchant Solana d’atteindre un nouveau sommet est critique, tandis que l’autre barrière n’est pas aussi importante. Pour que le rétablissement de SOL se poursuive, il devra franchir l’une de ces barricades.

À partir de là, SOL a démontré une résistance au niveau de 44 $ et a retesté cette ligne comme point de support potentiel au petit matin. Hier, le SOL/USD s’est redressé jusqu’à atteindre la barre des 43,00 $ avant de subir une forte pression de vente qui l’a renvoyé en mode statique pendant la majeure partie de la séance de négociation de vendredi.

Cependant, la pièce a éclaté une fois de plus à la fin de la séance d’hier alors que les taureaux entraient dans le week-end. Au moment d’écrire ces lignes, Solana se négocie à 44 $ par rapport au dollar américain.

Conclusion de l’analyse des prix de Solana

Alors que Solana a atteint un niveau de résistance clé, il a rapidement rebondi. Alors que le support de ce prix a été testé, la pièce s’est consolidée autour de ce point aujourd’hui et alors que les taureaux se préparent à un autre rallye plus élevé. Par conséquent, nous pouvons conclure que l’analyse des prix Solana d’aujourd’hui est haussière et le restera dans les prochaines 24 heures.