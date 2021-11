SOL-USD : Solana atteignant 5 057 $ ; Qui vient faire le tour ?

J’ai récemment reçu un e-mail non sollicité d’un professionnel des relations publiques qui m’a suggéré Solana (CCC :SOL-USD) atteindrait 1 178 $ d’ici la fin de 2025.

Source : Shutterstock

Selon le rapport sur les prévisions de prix de Solana de Finder.com, il a interrogé 50 spécialistes de la fintech, dont Thomson . (NYSE :TRI) futuriste Joseph Raczynski – et a également découvert que SOL-USD pourrait atteindre 5 056,82 $ d’ici la fin de 2030.

Donc, si vous achetez maintenant et détenez Solana jusqu’à la fin de 2030, vous envisagez un rendement cumulé de 1,998%. C’est un taux de croissance annuel composé de 40,2 %.

Compte tenu de certains des retours des crypto-monnaies ces dernières années, 40,2% semble être une insulte. Mais, bien sûr, nous savons que ce n’est pas le cas. Par exemple, un investissement de 10 000 $ aujourd’hui vaudrait 209 282 $ à la fin de 2030.

Je prendrai ça tous les jours de la semaine. Vous connaissez le reste du dicton.

Êtes-vous prêt à sauter dans le train Solana ? Voici les avantages et les inconvénients de le faire.

Les avantages d’une prise Solana de 9 ans

Avant d’arriver à 2030, nous devons encore traverser 2021. À la mi-août, Solana ne se négociait qu’à environ 45 $. Il a augmenté de 436% en trois mois. C’est un rendement annualisé de 1,744% [436% divided by 3 multiplied by 12).

It’s been hotter than a pistol.

According to DigitalX Ltd.’s Alex Nagorskii, “Solana has been enjoying spectacular growth this year, buoyed by strong features such as exceptionally high transaction speed. It has been able to ride the success of some NFT projects launched on their blockchain.”

“Until Ethereum solves their issues with scalability, it is likely Solana will continue to perform strongly. However, as shown by the DDoS attack, it is yet to nail down the Security aspect of its network.”

InvestorPlace’s Ian Bezek recommended buying SOL-USD in late September after it dipped due to the security breach mentioned above.

“On September 14, the Solana network had a massive service failure. Solana was unable to complete transactions for 17 hours. While no funds were lost, it was a major blow to confidence in the Solana community, and the price of SOL dropped as much as 15% during the network outage,” Bezek wrote on Sep. 30.

In the six weeks since Bezek’s call, Solana’s price has jumped by 73%. An excellent call by my colleague.

In the weeks and months ahead, the people behind Solana will work diligently to ensure the type of thing that happened in September doesn’t happen again. But, as my colleague points out, if the worst thing about it is that it needs to improve its network capacity, Solana’s future outlook appears bright.

$5,000, here we come.

The Cons of Buying for the Long Term

As anyone who follows cryptocurrencies knows, volatility is the name of the game. Up today, down tomorrow. Buying SOL-USD for nine years will take an incredible amount of patience and risk tolerance.

And while the payoffs might be multi-generational wealth, it could also be long-term financial ruin if you don’t play your cards right. Solana’s transaction fees might be cheap at double the price — its site says .00025 average cost per transaction — but if you value security over everything else, this might not be the blockchain network to bet the farm on.

Reddit co-founder Alexis Ohanian recently announced that his Seven Seven Six venture capital firm would invest $100 million alongside Solana Labs’ venture capital arm in decentralized social media projects.

“With a high performance blockchain like Solana, there is an unprecedented opportunity to fuse social and crypto in a way that feels like a [Web 2] produit social, mais avec l’incitation supplémentaire de donner aux utilisateurs une réelle propriété », a déclaré Ohanian dans un communiqué.

D’une part, je comprends d’où vient le co-fondateur de Reddit. Bien sûr, je pourrais le faire si je pouvais être payé pour poster des commentaires sur ma vie. Pour un moment. Mais alors je m’ennuyais, ou les trolls me chassaient.

D’un autre côté, les médias sociaux n’ont pas la meilleure réputation en ce moment. Ils ont tous du mal à générer des revenus auprès des annonceurs sans bafouer la vie privée des utilisateurs. Alors, qui peut dire qu’une version décentralisée sera meilleure.

Beaucoup de choses peuvent arriver en neuf ans. Une partie sera bonne. Certains ne seront pas bons. Nous savons donc qu’il sera volatile.

La ligne de fond

En juillet, j’ai déclaré que Solana fournissait une utilité importante dans ses DApps de finance décentralisée (DeFi). Elle continue de contribuer à plus de 300 projets pour faire avancer la cause.

Je pense qu’on peut faire valoir qu’on possède à la fois Solana et Cardano (CCC :ADA-USD) car ils fournissent tous deux le type d’utilitaire que la plupart des autres cryptos ne parviennent pas à fournir.

Et qui sait, dans neuf ans, peut-être que le SOL-USD vaudra plus de 5 000 $.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.