Solajump, le premier jeu NFT play-to-win sur Solana, s’apprête à relancer le jeu court

Valais, Suisse, 1er décembre 2021,

Solajump, le premier jeu court play-to-win au monde basé sur la blockchain Solana, est ravi de ramener le plaisir des jeux courts classiques. Développé par Kokeshi Academy Nerd 148 Studios, il utilise les NFT pour révolutionner le monde du jeu court avec son modèle play-to-win.

Les jeux courts sont amusants, faciles à jouer et faciles d’accès. Cependant, les concepteurs de jeux qui ont créé Pong, Tetris, Arkanoid, Pac-Man et d’autres grands succès ont dû se contenter de la puissance limitée des ordinateurs dans le passé. La puissance de calcul n’est plus un problème pour les joueurs, ouvrant les portes d’une expérience plus riche et plus engageante.

Visuellement attrayant et amusant à jouer, Solajump s’appuie sur les principes clés de Doodle Jump. L’objectif du joueur est de sauter de plus en plus haut en rebondissant sur des plates-formes placées aléatoirement dans l’espace 2D. Plus vous progressez, plus les plateformes se raréfient, et donc plus le risque de game over est grand.

Avec Solajump, le but du joueur n’est pas seulement d’atteindre le meilleur score mais aussi de gagner. Les joueurs peuvent accéder au jeu en possédant un Solajumper NFT, ce qui leur permet de participer à des tournois offrant des récompenses importantes aux gagnants.

La frappe initiale de 10 000 NFT Solajumper générés algorithmiquement aura lieu à partir de décembre. Pour participer, les joueurs doivent obtenir l’un des 10 000 NFT Solajumper, chacun au prix de 1 SOL, en décembre.

Posséder le NFT donne aux joueurs le droit à de nombreux avantages et bonus tels que 10 chances d’atteindre la première place du tournoi Genesis. À la fin, les joueurs avec les meilleurs scores remporteront des récompenses à cinq chiffres, le gagnant final empochant plus de 30 000 $. Après le tournoi Genesis, les joueurs peuvent choisir d’échanger leurs NFT sur le marché secondaire ou de les conserver et de participer aux tournois mensuels.

« SOLAJUMP est le résultat du partenariat entre 2 studios, NERD148 et KOKESHI ACADEMY, l’idée est de fournir à l’écosystème defi des outils émergents pour les NFT et jouer pour gagner. Solajump est le début d’une ère pour les mini-jeux d’arcade connectés aux NFT », a déclaré Jeff Meguir, PDG de SolaJump.

Les tournois mensuels débuteront à partir de janvier 2022, où les meilleurs joueurs se partageront un prize pool d’une valeur de 100 SOL. Kokeshi Academy Studios lancera le « Jump Coin » en février 2022 pour permettre aux joueurs de parier dans des tournois privés et le mode PVP, qui sera lancé en mars 2022. Cela permettra aux joueurs de gagner des NFT, des Jump Coins et bien d’autres. prix en battant le score de leur adversaire direct.

Selon les développeurs, 20% des fonds collectés lors de la frappe seront versés dans la cagnotte du «tournoi Genesis». Le montant sera ajouté à la cagnotte initiale actuelle de 2000 SOL. 20% supplémentaires du montant de frappe seront alloués à tous les tournois mensuels organisés tout au long de l’année. Chaque année, de nouveaux tournois et frappes NFT seront organisés pour continuer à augmenter la cagnotte.

Kokeshi Academy Studios se prépare également à lancer un incubateur de jeux d’arcade basé à Solana au second semestre 2022.

À propos de Solajump

Développé par Kokeshi Academy et NERD 148 Studios, Solajump est un jeu NFT amusant et simple à gagner sur la blockchain Solana. Il vise à relancer la tendance des jeux courts et à permettre aux joueurs non seulement d’atteindre le meilleur score mais aussi de gagner.

Restez connecté : Site Web | Twitter | Discorde |

Contacts