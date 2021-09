Solana a enregistré sa première vente NFT de plus de 7 chiffres

in

La crypto-monnaie Solana a enregistré sa première vente de NFT (tokens non fongibles) pour un montant de plus de 7 chiffres. Environ 1 109 170 $ au moment de la vente.

La société de conseil en blockchain Moonrock Capital a acquis un NFT de la « Degenerate Ape Academy » pour 5 980 SOL.

De même, il n’a fallu que deux mois à la crypto-monnaie Solana pour y parvenir, ce qui montre clairement à quelle vitesse son marché se développe. En comparaison, Ethereum, l’actuel leader de l’espace NFT, a mis trois ans pour enregistrer sa première vente à sept chiffres.

Le projet NFT de Degenerate Ape Academy a enregistré un record de ventes grâce à une collection complète de 10 000 singes NTF s’est vendue en seulement huit minutes. Cela a fait augmenter le prix de Solana de 22%.

L’un des marchés NFT de Solana, Solanart, montre que les NFT de Degenerate Ape Academy sont la force dominante dans les ventes NFT de Solana. La collection a déjà accumulé un volume de 765 000 SOL, ce qui se traduirait par environ 137 millions de dollars au prix actuel.

Moonrock Capital a acquis via Solana, le treizième NFT de Degenerate Ape Academy pour 5 980 SOL, soit un montant approximatif de 1 109 170 $. Source : Twitter

Actuellement, le jeton SOL est la sixième crypto-monnaie la plus importante par capitalisation boursière, qui dépasse 52 milliards de dollars.

Solana utilise un algorithme de consensus appelé Proof-of-History (PoH). Grâce à quoi, il crée un enregistrement historique qui vérifie qu’un événement s’est produit à un moment précis dans le temps. Ce qui permet d’atteindre 50 000 transactions par seconde de performance. Par conséquent, Solana se positionne comme la première blockchain véritablement évolutive pouvant concurrencer Ethereum.

La rivale de Solana Ethereum ?

Actuellement, Ethereum est supérieur sur le réseau, avec 7 000 nœuds et 90 000 validateurs. Par rapport aux 600 nœuds et 1 000 validateurs de Solana. On dit toujours que Solana est un rival d’Ethereum. Une grande partie de cette idée est due à la façon dont leurs innovations résolvent les faiblesses perçues dans Ethereum.

Grâce à l’algorithme de consensus PoH de Solana, la vérification des transactions est raccourcie, car les nœuds n’ont pas à utiliser leur puissance de traitement pour vérifier plusieurs horodatages. Cela améliore la vitesse à laquelle les transactions sont traitées. Solana a enregistré qu’il peut traiter jusqu’à 50 000 transactions par seconde, ce qui est bien supérieur à ce que Ethereum et même Bitcoin, Visa et XRP peuvent offrir combinés.

De plus, les coûts de chaque transaction sont nettement inférieurs. L’un des plus gros inconvénients pour les utilisateurs d’Ethereum est que les frais de transaction peuvent être volatils et absurdement élevés. Les utilisateurs paient parfois un coût moyen de 15 à 17 $ pour traiter une transaction. Cependant, l’année dernière, un utilisateur a payé 9 500 $ juste pour échanger 120 $ sur Uniswap. Avec Solana, les frais peuvent fluctuer autour de 0,00025 $ par transaction.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport