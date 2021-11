Solana a un élan et des spécifications positives par rapport à Ethereum

Étant donné que Solana (CCC :SOL-USD) est la sixième plus grande crypto par capitalisation boursière et approche un plafond de 60 milliards de dollars, il est logique de faire attention.

Source : Shutterstock

Cette capitalisation boursière est importante car Solana a rapidement franchi plateau après plateau. À la mi-août, ce chiffre a atteint 20 milliards de dollars. Solana a atteint 40 milliards de dollars quelques semaines plus tard. Avance rapide de deux mois et il flirte avec 60 milliards de dollars. Qu’il suffise de dire que les investisseurs réclament à grands cris s’il peut poursuivre sa croissance rapide. À mon avis, la réponse à cette question est un oui catégorique. L’une des principales raisons à cela est l’intérêt institutionnel pour toutes les crypto-monnaies.

Les capitaux affluent

Il se passe actuellement beaucoup de choses qui renforcent la confiance institutionnelle dans le marché des crypto-monnaies. Les capitaux affluent sur le marché en fonction des informations relatives aux deux forces établies, y compris Bitcoin (CCC :BTC-USD) et des altcoins.

Au cours de la semaine dernière, un montant record de 1,47 milliard de dollars de capitaux d’investisseurs institutionnels a afflué sur le marché des crypto-monnaies. Bitcoin a représenté la majorité de ces entrées, en grande partie en raison de la négociation du premier ETF Bitcoin.

Ces entrées de capitaux n’ont pas seulement profité aux acteurs établis, dont Bitcoin. Au contraire, les altcoins, principalement Solana et Cardano (CCC :ADA-USD), en ont également bénéficié. Ces deux altcoins ont été désignés comme les principaux bénéficiaires de l’augmentation des capitaux à la suite de l’actualité de l’ETF Bitcoin.

Sorties d’Ethereum

Là aussi, bonne nouvelle pour Solana en ce qui concerne sa rivale, Ethereum (CCC :ETH-USD). Comme le notait un article récent : « Cardano et Solana ont enregistré les afflux les plus élevés de la semaine pour les altcoins. Le leader altcoin Ethereum avait enregistré une 3e semaine consécutive de sorties de l’actif numérique, suggérant une confiance décroissante en Etheruem. »

Ce n’est un secret pour personne que la position d’Ethereum est attaquée. On a beaucoup écrit sur Solana et Cardano et sur leur capacité à réduire la position dominante d’Ethereum. En fait, il s’agissait de la troisième semaine consécutive de sorties d’ETH. C’est particulièrement troublant à la lumière du fait qu’il y a tellement de nouvelles positives concernant les entrées de capitaux dans la crypto. Mais l’idée générale est qu’elle profite de l’actualité, ce qui justifie davantage sa poursuite de la dynamique haussière.

À quoi s’attendent les experts ?

Il y a lieu de rester très optimiste à propos de Solana. Il ne s’est pas taillé la sixième plus grande capitalisation boursière par accident.

Simetri, une société qui produit des rapports analytiques sur la cryptographie, note que Solana ne renversera probablement pas Ethereum. Cela dit, Simetri estime qu’elle occupe une position de leader dans l’espace à l’avenir : « Même si elle est entrée sur un marché saturé, Solana a pu établir un avantage concurrentiel. Le projet propose des transactions rapides ainsi qu’une expérience utilisateur et développeur décente. Jusqu’à présent, l’approche de l’équipe a été professionnelle et efficace. Si cela ne change pas, Solana prendra l’une des positions de leader dans son espace.

Cela correspond en grande partie au battage médiatique qui a entouré Solana tout au long de 2021. Ce battage médiatique est basé sur deux paramètres qui le distinguent : la vitesse et le coût.

Grandir avec raison

La raison pour laquelle Solana a été sélectionnée en tant que concurrent de la position dominante d’Etehreum est basée sur la vitesse et le coût.

Solana bénéficie d’un temps de bloc de 400 millisecondes. Cela se compare favorablement au temps de bloc de 15 secondes d’Ethereum. En d’autres termes, Solana peut produire 2,5 blocs, ou fichiers de données chaque seconde.

Il faut 15 secondes à Ethereum pour produire un seul bloc. Ainsi, au moment où Ethereum finit de produire un bloc, Solana peut en produire 37,5.

La même comparaison favorable est vraie en ce qui concerne les coûts de transaction. Les transactions effectuées via Solana coûtent moins d’un centime. Les transactions Ethereum coûtent actuellement 7,509 $.

Que faire

Il est donc probable que Solana poursuive sa dynamique haussière. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles derrière Solana.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.