Solana, Analyse des prix Ethereum : 20 septembre 2021

Solana traîne l’extrême volatilité dans la nouvelle semaine alors que les pertes reviennent à 140 $. Ethereum perd plus de terrain après le rejet de la semaine dernière des sommets supérieurs à 3 600 $.

Les crypto-monnaies sont de retour sur la planche à dessin après avoir commencé la semaine pendant l’allaitement. Comme indiqué, Bitcoin a plongé des sommets de près de 49 000 $ et a testé le support à 45 000 $. Ethereum est de retour à moins de 3 200 $ tandis que Ripple vacille en dessous de 1 $.

Solana est l’actif crypto le plus touché parmi les dix premiers après avoir enregistré des pertes à deux chiffres. Cardano est en baisse de 8,8% pour s’échanger à 2,15 $, selon les données de prix en direct de CoinGecko.

Solana : –

Solana a été très volatile au cours des deux dernières semaines. Initialement, ce rival d’Ethereum a explosé à un nouveau record historique d’environ 215 $. Cependant, un crash généralisé du marché a entraîné des pertes massives testant 150 $.

Par la suite, les pertes se sont poursuivies la semaine dernière après que Solana a subi un problème de blockchain l’empêchant de rester hors ligne pendant plusieurs heures. La volatilité a bondi et a chuté pour tester près de 132 $.

Néanmoins, Solana bénéficie actuellement d’investisseurs institutionnels et de détail qui continuent de profiter des baisses pour acheter plus de jetons SOL. Par conséquent, le jeton de contrat intelligent a atteint des sommets légèrement supérieurs à 170 $. Le niveau de Fibonacci à 61,8% a limité l’action des prix, entraînant la correction la plus récente à 140 $.

Solana se négocie à 144 $ à l’écriture alors que les taureaux tentent de faire monter le prix. Sa hausse immédiate est plafonnée au niveau de 38,2% de Fibonacci, tandis qu’une plus grande résistance est attendue à 160 $, comme le souligne le 50% de Fibo.

Notez que la tendance baissière a plus de poids pour le moment, comme le renforce la divergence de convergence de la moyenne mobile. Par conséquent, une autre clôture de quatre heures en dessous des 38,2% de Fibo déclencherait davantage d’ordres de vente et pousserait peut-être Solana à 200 SMA près de 120 $.

Graphique sur quatre heures SOL/USD

Tableau des prix SOL/USD par Tradingview

Ethereum : –

Ethereum a étendu la correction par rapport aux sommets de la semaine dernière supérieurs à 3 600 $ à des zones légèrement inférieures à 3 200 $. Les baisses en tandem avec le reste du marché, Bitcoin tombant à 45 000 $. Plusieurs zones de support provisoires n’ont pas fait grand-chose pour arrêter la spirale et semblent s’être transformées en zones de résistance cruciales.

Pendant ce temps, Ethereum se négocie à 3 201 $ alors que les taureaux renouvellent leur force pour atteindre des gains supérieurs à 3 400 $, un obstacle formé par le 200 SMA et le 50 SMA sur le graphique en quatre heures.

Graphique sur quatre heures ETH/USD

Graphique des prix ETH/USD par Tradingview

Le MACD devra basculer haussier dans les prochaines sessions pour valider la tentative de reprise. En attendant, la pression aérienne dominante ne peut être ignorée.

