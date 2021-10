Solana, Avalanche et deux autres Altcoins se préparent pour de nouveaux sommets, selon Top Crypto Trader

Un crypto-trader étroitement suivi prévoit des rassemblements pour les plates-formes de contrats intelligents Solana (SOL) et Avalanche (AVAX), ainsi que deux autres altcoins.

Le commerçant pseudonyme connu sous le nom d’Altcoin Sherpa a déclaré à ses 130 200 abonnés sur Twitter que la récente flambée des prix de la plate-forme de contrats intelligents Terra (LUNA) l’a convaincu que Solana éclatera plus tôt qu’il ne l’avait prévu.

“$SOL : j’avais l’idée que #Solana se situerait entre 130 et 175 pendant un certain temps, mais en voyant ce que LUNA vient de faire, je pense que cela éclate le plus tôt possible.”

Source : Altcoin Sherpa/Twitter

SOL est en hausse de 18% au cours des sept derniers jours avec un prix de 168,92 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko.

Concernant AVAX, le Sherpa dit que même s’il a pris des bénéfices à 70 $, il détient toujours une position et anticipe une autre longueur d’avance.

Ensuite, l’échange décentralisé dYdX (DYDX), qui a bondi de 26% au cours de la semaine dernière à 24,66 $ au moment de la rédaction. Le trader pense que le jeton pourrait dépasser les sommets historiques après un petit recul.

« $DYDX : C’est ce que vous voulez voir pour la consolidation de la continuation au .382.

Nous pouvons voir un petit recul au niveau ATH, mais je m’attends à ce que cela brise les niveaux les plus élevés de tous les temps.

Source : Altcoin Sherpa/Twitter

En examinant le logiciel de transfert d’actifs numériques Ren (REN), Sherpa voit une tendance à la hausse avec des sommets plus élevés et des creux plus bas sur le graphique.

« $REN : Pour moi, la tendance semble toujours très haussière.

Hauts et bas clairs peints sur le graphique.

Un nouveau plus bas autour de 1 $ pourrait être une zone d’achat solide. »

Source : Altcoin Sherpa/Twitter

REN est actuellement évalué à 1,17 $ au moment de la rédaction, en hausse de 7% au cours de la semaine dernière selon CoinGecko.

Altcoin Sherpa termine son analyse graphique en examinant le leader de l’industrie de la cryptographie Bitcoin, ciblant 53 000 $ comme niveau de rupture possible après un recul à 48 000 $.

« $BTC : je suis toujours incroyablement optimiste à moyen terme ; Je pense que nous pouvons voir un petit recul de 53->48 ou quelque chose comme ça, mais je ne m’attends pas à beaucoup plus bas.

MS haussier une fois que 53k est cassé IMO.

Source : Altcoin Sherpa/Twitter

Au cours de la semaine dernière, Bitcoin a augmenté de 13% pour atteindre 48 849 $ au moment de la rédaction, selon Coingecko.

