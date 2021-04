Solana brise toutes les résistances pour atteindre ATH, pourquoi ça pourrait aller beaucoup plus haut

Compartir

La plate-forme de contrats intelligents Solana a fonctionné sans se laisser intimider par l’attaque de l’ours. Au cours du dernier mois, SOL a enregistré des gains de plus de 92%. Ses fonctionnalités et applications promettent une extension de sa tendance haussière.

Sino Global Capital a publié un rapport soulignant les atouts de Solana. De par sa faible latence, son débit élevé, son opérabilité avec le mécanisme de preuve d’histoire, la blockchain Solana est capable de traiter 50000 TPS. Sino Global Capital a déclaré:

(…) Sans compromettre la décentralisation ou la sécurité. Solana est dans une position unique pour gagner des parts de marché grâce aux blockchains de contrats intelligents existants, ainsi que pour attirer de nouveaux projets et utilisateurs dans l’espace crypto / blockchain.

En parallèle, les utilisateurs de Solana peuvent profiter de faibles frais de 0,0007 USD en moyenne par transaction avec un haut niveau de composabilité qui le distingue des alternatives.

À long terme, la composabilité sur la blockchain de Solana pourrait soutenir la croissance de son écosystème DeFi, bien plus que sur d’autres plateformes qui mettront en œuvre des solutions de fragmentation et de deuxième couche. Sino Global Capital ajoute:

(…) Composabilité avec l’ensemble de l’écosystème de la couche 1. Pas de rampes d’entrée fiat dans aucune couche EVM 2, les nouveaux utilisateurs doivent d’abord transférer des fonds via Ethereum, à un coût (~ 50 $), tandis que la même intégration à Solana coûte moins de 1 cent. Solarium.

Interopérabilité de Solana avec Ethereum

Pour y parvenir, BSC a capitalisé sur son interopérabilité avec Ethereum, ses faibles frais et l’expansion de son écosystème DeFi.

Solana est une plate-forme qui offre des coûts et une vitesse de BSC bas, avec une plus grande décentralisation, sa blockchain compte plus de 600 validateurs. En comparaison, BSC a 21 validateurs.

Au cours de l’année, Solana devrait être portable sur Etheruem en recevant un support pour EVM en tant que solution de deuxième couche. Avec une expérience utilisateur plus «simplifiée», une communauté de plus de 25 000 contributeurs sur GitHub, des contrats intelligents basés sur Rust.

La firme affirme que Solana a une plus grande «accessibilité» pour les nouveaux développeurs et un énorme potentiel pour mettre en œuvre de nombreux cas d’utilisation:

Énorme potentiel pour créer une nouvelle classe d’applications décentralisées qui ne peuvent être rendues possibles que par une blockchain évolutive et performante. Avec la puissance de traitement évolutive de Solana, ces cas d’utilisation peuvent prospérer. (…) Projets décentralisés pour le trading haute fréquence, les carnets de commande à limite centrale (CLOB), les dérivés, le cloud computing et le stockage cloud

Un autre facteur clé est le nombre important d’alliances qui se sont consolidées autour de cette plateforme et les projets DeFi qui continuent à émerger. Par exemple, Audius, Oxygen, Serum et autres. Sino Global Capital conclut:

Solana comble un énorme manque de performances dans le monde de la blockchain tout en restant décentralisée et composable. Un pari sur Solana est un pari qu’un jour, nous aurons besoin de systèmes entièrement décentralisés capables de prendre en charge des milliers de transactions complexes et de grande valeur par seconde et que la chaîne qui peut prendre en charge cette évolutivité et cet objectif accumulera une valeur significative aujourd’hui.

Avec une montée parabolique à tous les niveaux, SOL a atteint un ATH avec 27 $ sur le graphique de 24 heures. Cependant, après une petite baisse, il se négocie à 26,13 $ avec des gains de 8% au cours de cette période.

SOL avec des gains modérés sur le graphique de 24 heures. Source: SOLUSDT Tradingview