Solana, Cardano Analyse des prix aujourd’hui : 26 octobre 2021

Le prix de Solana se retire du nouvel ATH à 218 $ pour rechercher un support à 200 $. Cardano est sur le point de percer avec son soutien immédiat prouvé par la SMA à 100 jours.

Le marché des crypto-monnaies passe au vert et rapidement mardi vers la fin de la session asiatique. La plupart des actifs cryptographiques affichent des gains à un chiffre après avoir effacé la correction subie lundi.

Bitcoin a augmenté de 1,5% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 62 882 $, tandis qu’Ethereum s’échange 2,4% de plus à 4 233 $. Binance Coin a réussi à se maintenir au-dessus de 480 $ lundi, expliquant les 486 $ en vigueur et le potentiel de dépasser les 500 $.

Solana : –

Solana continue d’être un leader parmi les altcoins se ralliant à Bitcoin. La semaine dernière, le jeton concurrentiel des contrats intelligents a dépassé les 200 $, a comblé l’écart avec le sommet historique de 215 $ et s’est encore étendu à 218 $. Au moment de la rédaction, SOL a obtenu un support plus élevé et se négocie à 207 $.

Pendant ce temps, SOL semble faire face à une pression aérienne croissante susceptible de tester à nouveau le support à 200 $. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a déjà un signal de vente qui, s’il est confirmé, pourrait entraîner un autre recul vers la zone de demande.

L’emprise baissière croissante est soulignée par la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) basée sur le graphique de quatre heures. À mesure que le RSI recule, les cotes augmentent, favorisant la correction.

Graphique sur quatre heures SOL/USD

Graphique des prix SOL/USD par Tradingview

Cardan : –

Cardano, la cinquième plus grande crypto-monnaie, affiche une part de marché de 70 milliards de dollars et un volume de transactions de 1,5 milliard de dollars accumulé au cours des dernières 24 heures. Le jeton de contrat intelligent vacille à 2,18 $ à l’écriture au milieu d’un camp haussier en croissance agressive.

L’ADA est restée atone pendant près de six semaines en raison de sa vulnérabilité potentielle à la hausse à 2,5 $. D’un autre côté, les taureaux ont veillé à ce que le support d’environ 2 $ soit défendu à tout prix. Avec le prix actuellement au-dessus d’une résistance de ligne de tendance clé, la capacité de Cardano à clôturer la journée au-dessus de la zone d’approvisionnement en rouge est plus élevée.

Graphique journalier ADA/USD

Graphique des prix ADA/USD par Tradingview

Les chances semblent augmenter pour favoriser les taureaux, à commencer par le soutien immédiat fourni à ADA par le SMA de 100 jours SMA. Selon le MACD et le RSI, les taureaux ont pris le dessus. À la hausse, Cardano doit clôturer la journée au-dessus de la SMA de 50 jours pour valider la tendance haussière, au moins au-dessus de 2,5 $.

