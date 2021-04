Solana choque les ours et se lance dans le nouvel ATH, visant 50 $?

Compartir

Solana (SOL) semble être en mission lunaire. Sur le graphique journalier, SOL a évolué contre le sentiment actuel du marché et a atteint un nouveau sommet historique à 42,58 $. Après une légère baisse, la crypto-monnaie se négocie à 41,79 $ avec des gains encore plus élevés sur le graphique à 7 jours (+ 65,3%) et à 30 jours (+ 207,2%).

SOL en tendance haussière sur le graphique journalier. Source: SOLUSDT Tradingview

Le commerçant anonyme “Kaleo” a suivi de près l’action des prix de SOL. Après avoir formé et cassé une diagonale à 30 $. Plus tard, SOL a atteint les niveaux les plus élevés de cette gamme et “a supprimé la résistance HFT” comme l’a dit Kaleo.

Dans la paire SOL / BTC, le jeton précédent a également réussi à obtenir un nouveau record absolu lorsqu’il a dépassé 0,0007 BTC. Poussé par cette action haussière des prix, le trader a fixé 50 $ comme prochain objectif de Solana.

Source: Kaleo

D’autre part, le trader “Altcoin Sherpa” a noté le volume de trading relativement faible de SOL la veille. Le trader est optimiste, mais estime que les «caractéristiques d’accumulation» de SOL indiquent un recul à court terme. Si la tendance actuelle suit cette prédiction, SOL pourrait constituer un bon point d’entrée pour les investisseurs souhaitant prendre des positions longues.

Potentiel et but ultime de Solana

Selon les Solaniens, la coopération entre cette plateforme et Project Serum, une bourse décentralisée de produits dérivés, pourrait potentiellement «répliquer et surperformer» le système financier.

Solanians estime que Solana est le seul projet dans l’espace crypto qui se concentre sur l’amélioration de ses performances et l’augmentation de son TPS de 50 000 à 500 000 «au cours des prochaines années». De cette manière, Solana pourrait absorber une partie de la valeur des réseaux de paiement traditionnels, VISA et Mastercard, des produits structurés et de la bourse. Les Solaniens ont dit:

Mais Project Serum présente un chemin vers l’adoption. Vous disposez déjà du DEX à chaîne complète le plus puissant au monde et l’écosystème se développe rapidement. La structure de Serum est également unique et peut apporter de multiples avantages à l’écosystème.

Solana a vu une augmentation de l’activité des promoteurs et se classe 4e derrière Wire (LINK), Elgorand (EGLD) et Bitcoin (BTC), selon un rapport de CoinGecko. L’écosystème SOL se développe à un rythme rapide et Project Serum propose déjà un market maker automatisé, un service de participation, des prêts et prêts, des agrégateurs de liquidité et des actifs synthétiques.

Source: Coingecko via les Solaniens

L’analyste Adam Cochran prédit que Solana pourrait atteindre un prix de 152 dollars s’il ne capte qu’une partie de la capitalisation boursière de ses concurrents (Binance Smart Chain, Ethereum). Cochran a ajouté dans sa prédiction: