Solana contre Ethereum : pourquoi ce milliardaire pense que SOL Crypto est celui sur lequel parier

La saison d’automne 2021 a été marquée par de nombreux développements passionnants alors qu’un nouveau boom de la crypto-monnaie a pris forme. Nous avons vu Bitcoin (CCC :BTC-USD) les prix atteignent des sommets historiques suite au lancement du ProShares ETF de stratégie Bitcoin (NYSE :BITO) et sensation de pièce de monnaie Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) dépasse son prédécesseur Dogecoin (CCC :DOGE-USD) dans les prix, quoique brièvement. Plusieurs de ces augmentations étaient dues au « Dogefather » Elon Musk, mais récemment, un autre innovateur dans l’espace a fait une déclaration qui menace de faire monter les prix d’une crypto au détriment potentiel d’une autre. Selon Sam Bankman-Fried, Solana (CCC :SOL-USD) représente un véhicule d’investissement qui surpasse l’utilité de ses concurrents. La crypto SOL passe une bonne journée, mais discutons de ce que cela signifie pour les jours de négociation à venir.

Source : Shutterstock

SOL Crypto et Ethereum : Crypto-monnaies compétitives

Malgré une semaine légèrement mouvementée, les prix de la crypto SOL sont en hausse aujourd’hui.

Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Bankman-Fried, mais vous connaissez probablement ce travail. Il est le fondateur et PDG de crypto exchange CTX, une réalisation qui lui a récemment valu un profil dans Forbes en tant que « l’homme de 29 ans le plus riche du monde » et lui a valu une valeur nette d’environ 22,5 milliards de dollars.

Lors de la récente conférence « Crypto Goes Mainstream », Bankman-Fried a discuté des avantages du réseau Solana, en particulier de l’utilité qui découle de sa capacité de trafic important, généré par les transactions ou par les utilisateurs. Le réseau DeFi (finance décentralisée) fonctionne dans le cadre d’une application peer-to-peer. Il a été appelé le Ethereum (CCC :ETH-USD) tueur en raison de sa vitesse de transaction supérieure et de ses frais moins élevés. Bankman-Fried a fait écho à ce sentiment, en le poussant un peu plus loin. Comme il l’a déclaré,

« Solana est l’une des rares blockchains publiques actuellement existantes à disposer d’une feuille de route vraiment plausible pour mettre à l’échelle des millions de transactions par seconde, vous savez, des fractions de centime par transaction, ce qui est une échelle dont vous avez besoin pour cela. »

Il a également noté qu’il s’agissait d’un domaine dont de nombreux réseaux blockchain ne se sont pas préoccupés. Il est même allé jusqu’à appeler Ethereum coupable de cela.

Les experts ont parlé

Bankman-Fried n’est pas le seul expert à vanter la supériorité de la crypto SOL sur l’ETH. Hier, Mark Hake d’InvestorPlace a également plaidé en faveur de Solana, présentant une analyse approfondie des raisons pour lesquelles il s’agissait d’un meilleur véhicule d’investissement à long terme que ses concurrents. Comme Bankman-Fried, il a vanté les «frais moins élevés et les transactions plus rapides» qui ont permis à Solana de surpasser Ethereum.

Selon Hake, la TVL (valeur totale verrouillée) de SOL crypto pourrait augmenter considérablement au cours de l’année à venir, entraînant des gains de 50% avec 114 milliards de dollars supplémentaires en valeur de marché. Ses prédictions d’il y a quelques jours concernant la capitalisation boursière de Solana se sont déjà réalisées.

L’essentiel sur le SOL Crypto

Les deux experts plaident de manière convaincante pour rester dans l’écosystème Solana. Alors que le boom des jetons NFT (jeton non fongible) et DeFi se poursuit, nous verrons probablement de plus en plus d’utilisateurs graviter vers le réseau public de blockchain, envoyant encore plus sa crypto interne.

Hake a récemment prédit que les NFT ont le potentiel de lancer Ethereum à 15 000 $ au cours des trois prochaines années. Si ce marché brûlant peut faire cela pour Ethereum, imaginez ce qu’il peut faire pour un réseau supérieur à plus court terme.

Au cours de l’année à venir, SOL crypto est clairement l’un des noms à surveiller de près.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.