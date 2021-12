Solana contrecarre la tendance, avec Tron, en enregistrant les flux les plus élevés après Bitcoin : rapport

Commerce et investissement

Solana (SOL) contrecarre la tendance, avec Tron (TRX), en enregistrant les flux les plus élevés après Bitcoin (BTC): rapport

AnTy14 décembre 2021

Bitcoin a enregistré des entrées pour la 13e semaine consécutive tandis qu’Ether a rompu sa séquence de six semaines avec des sorties non significatives.

Les fonds et produits de crypto-monnaie ont enregistré des entrées nettes de 88 millions de dollars la semaine dernière, au cours desquelles les prix de la crypto ont continué à montrer une faiblesse avant la réunion de la banque centrale de cette semaine, où ils devraient annoncer une réduction accélérée des achats d’obligations et ouvrir la porte à une hausse des taux.

Avec deux semaines de plus en 2021, les entrées jusqu’à présent cette année se sont élevées à un record de 9,5 milliards de dollars, contre 6,7 milliards de dollars en 2020.

Alors que Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, n’a enregistré aucun afflux depuis des mois, CoinShares XBT, 3iQ, 21 Shares et ETC Group ont enregistré des sorties. Purpose Investments a lancé le premier ETF Bitcoin en Amérique du Nord en février de cette année, puis Ether ETF a enregistré l’afflux le plus élevé de 176,6 millions de dollars.

Pendant ce temps, les volumes de transactions sur les produits d’investissement ont chuté de 13% à 3 milliards de dollars pour la semaine.

Selon les données du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares, pour la semaine se terminant le 10 décembre, Bitcoin (BTC) a réussi à attirer des entrées de 51 millions de dollars. Il s’agissait de la 13e semaine consécutive d’afflux pour la principale crypto-monnaie, portant son total net YTD à 6,5 milliards de dollars. BTC -2,26% Bitcoin / USD BTCUSD 46 965,52 $

Selon les données du gestionnaire d'actifs numériques CoinShares, pour la semaine se terminant le 10 décembre, Bitcoin (BTC) a réussi à attirer des entrées de 51 millions de dollars. Il s'agissait de la 13e semaine consécutive d'afflux pour la principale crypto-monnaie, portant son total net YTD à 6,5 milliards de dollars.

« Les tendances restent baissières à court terme, et l’élan n’a pas montré de preuves suffisantes de stabilisation d’une manière qui devrait permettre à un rebond de se dérouler pour l’instant », a déclaré Fundstrat dans une note de recherche.

Ethereum (ETH) n'a quant à lui enregistré que 17 millions de dollars de sorties la semaine dernière, la première fois depuis six semaines d'entrées. Les sorties ne reflétant que 0,009% des actifs sous gestion, ce n'est « probablement pas significatif ».

Le concurrent d'Ethereum, Solana (SOL), continue de renverser la tendance avec des entrées de près de 19 millions de dollars la semaine dernière, le deuxième plus élevé après Bitcoin.

Le concurrent d’Ethereum, Solana (SOL), continue de renverser la tendance avec des entrées de près de 19 millions de dollars la semaine dernière, le deuxième plus élevé après Bitcoin. SOL -2,15% Solana / USD SOLUSD 158,62 $

Cela porte également ses entrées mensuelles à 17,2 millions de dollars, juste derrière les 88,2 millions de dollars de Bitcoin, tandis que les sorties nettes d'Ether en décembre s'élevaient jusqu'à présent à 3,6 millions de dollars.

Cela porte également ses entrées mensuelles à 17,2 millions de dollars, juste derrière les 88,2 millions de dollars de Bitcoin, tandis que les sorties nettes d’Ether en décembre s’élevaient jusqu’à présent à 3,6 millions de dollars.

Tout comme Solana, Tron (TRX) et les produits d'investissement multi-actifs ont enregistré respectivement 17 et 15 millions de dollars de collecte.

L'afflux récent dans Tron a été conforme à l'appréciation de son prix du fait d'être surnommé la pièce de monnaie « informatique mondiale » qui a poussé son total de ses actifs sous gestion à 92 millions de dollars au-dessus de celui de Cardano (ADA) à 68 millions de dollars.

L’afflux récent dans Tron a été conforme à l’appréciation de son prix du fait d’être surnommé la pièce de monnaie « informatique mondiale » qui a poussé son total de ses actifs sous gestion à 92 millions de dollars au-dessus de celui de Cardano (ADA) à 68 millions de dollars. ADA -3,25% Cardano / USD ADAUSD 1,23 $

– 0,04 $ à 3,25 % Volume 1,71 b Changement – 0,04 $ Ouvert 1,23 $ Circulation 33,43 b Capitalisation boursière 41,03 b 3 min Solana (SOL) contre la tendance, avec Tron (TRX), en enregistrant les entrées les plus élevées après Bitcoin (BTC) : Rapport 6 j Solana n’est pas affecté par les fluctuations des prix alors que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano affichent des sorties 1 w 55% des investisseurs Bitcoin ont acheté au cours des 12 derniers mois, les consommateurs américains sont plus conscients de DOGE que d’Ether

