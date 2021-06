Solana Crypto ressemble à un bon rapport qualité-prix avec des fonctionnalités exceptionnelles ultra-rapides

in

Solana (CCC :SOL-USD) La crypto est actuellement la 13e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 10,9 milliards de dollars. Cela le met juste derrière Litecoin (CCC :LTC-USD) dans les listes des plus grands cryptos, selon CoinMarketCap. De plus, je pense que ses perspectives sont assez brillantes, malgré la récente baisse de la crypto.

Source : Shutterstock

Le jeton SOL est tombé d’un sommet de 55,91 $ au 17 mai. Aujourd’hui, il a ouvert à 39,03 $, soit une baisse d’environ 30 %. Cependant, depuis la fin décembre de l’année dernière – alors qu’il se négociait à seulement 1,84 $ – la crypto Solana a augmenté de 20,2 fois, soit 2020 % depuis le début de l’année (YTD). Cela en fait l’une des crypto-monnaies les plus performantes sur une base YTD.

Mais ce n’est pas la seule raison d’aimer Solana. En plus de cela, il semble y avoir toutes les raisons de croire qu’une fois les cryptos récupérés, les jetons SOL augmenteront également considérablement. Cette crypto devrait pouvoir rebondir à ses anciens sommets. Voici pourquoi.

Caractéristiques remarquables de Solana

Solana est une technologie blockchain axée sur le marché des applications décentralisées (ou « Dapp ») sur une base ultra-rapide. Fondamentalement, il veut effectuer des transactions incroyablement rapides à haut débit.

Par exemple, Solana revendique un débit maximal de plus de 50 000 transactions par seconde (TPS). Par comparaison, Bitcoin fait environ 4,6 TPS alors que Visa (NYSE :V) fait environ 1 700 TPS en 2019. Cette évolutivité est une chose pour laquelle Solana est connue avec ses transactions.

Cela rend Solana hautement adapté aux applications liées aux prix dans la blockchain. Par exemple, Solana peut fournir des mises à jour de flux de prix toutes les 400 millisecondes. De plus, il peut gérer 30 000 mises à jour de prix par seconde (c’est-à-dire un débit élevé), ce qui le rend particulièrement adapté aux Dapps sur la blockchain.

Solana est également unique car elle utilise un système de valorisation de « troisième génération ». Au lieu d’une preuve de travail (POW) comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et la preuve de participation (POS) comme Cardano (CCC :ADA-USD), il utilise la preuve d’historique (POH). POH commande les transactions dans une chaîne de hachages sans horodatage comme les transactions Bitcoin. Selon Binance Academy, “l’utilisation d’une version hachée du dernier état des transactions réduit considérablement le temps de confirmation d’un nouveau bloc”.

En tant que tel, il ne s’agit pas d’un système de validation consensuel contrairement aux autres cryptos. C’est le secret pour accélérer le temps passé à confirmer l’ordre des transactions. De plus, l’article de la Binance Academy cité ci-dessus répertorie également plusieurs autres caractéristiques techniques innovantes qui distinguent Solana. Cependant, aucun n’est aussi important que la vitesse et le système de validation POH de SOL.

Où cela laisse Solana Crypto

le Fondation Solana sponsorise le développement de la crypto Solana. Sa devise est « Build Crypto Apps That Scale » et la première page de son site montre que les frais moyens par transaction sur ses applications ne sont que de 0,000025 $ par transaction.

De plus, Coindesk a publié un certain nombre d’articles montrant que les grandes institutions financières utilisent désormais Solana dans des projets clés. TechCrunch a également un article sur le fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, qui travaillait à Qualcomm (NASDAQ :QCOM). Il parle de son « moment d’ampoule », lorsqu’il a compris comment accélérer le système de validation. Plus important encore, l’article indique qu’en mai 2021, 47 Dapps utilisent actuellement Solana.

Ceci est important car, à mesure que l’univers des Dapps utilisant Solana se développe (ainsi que son utilité en tant que blockchain ultra-rapide), le jeton SOL gagnera en valeur. Je m’attends à ce que cela se produise au cours de l’année prochaine. En conséquence, recherchez les jetons SOL pour revenir à leurs sommets précédents dans un délai d’un an environ.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin et Ethereum. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.