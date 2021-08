Solana Devnet s’associe à Chainlink Price Feeds Crypto new media

En annonçant l’intégration de Chainlink Price Feeds, Solana Devnet a officiellement confirmé qu’elle avait adopté la technologie de Chainlink pour offrir des flux de prix plus fiables sur sa plate-forme. Cette association particulière sera achevée avant le quatrième trimestre de l’année et signifie la concrétisation de mois d’efforts en étroite collaboration déployés par les deux organisations.

En ce qui concerne Solana Predictions, la plupart des experts en cryptographie sont optimistes quant à l’avenir de la plate-forme blockchain. Et maintenant, avec l’avantage supplémentaire des flux de prix Chainlink, Solana devrait continuer à croître dans les temps à venir. L’avantage d’utiliser les flux de prix de la maison Chainlink est évident. Les développeurs de la plate-forme auront accès à des données du monde réel qui présentent également des avantages tels qu’une forme décentralisée et des informations d’identification de haute sécurité. Toutes ces qualités sont d’une importance capitale pour les applications des contrats intelligents hybrides, y compris ceux dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi).

Grâce à cette collaboration, les utilisateurs auront accès à la fois à la capacité de transaction à grande vitesse de la blockchain Solana et aux flux de prix fiables de Chainlink. En fait, cette combinaison fera du package DeFi un concurrent direct du CeFi en termes de gestion globale de la qualité du risque et de l’exécution des transactions.

Chainlink Price Feeds s’est déjà taillé une place sur le marché. Le système de tarification est basé sur des milliers de nœuds professionnels qui recherchent et mettent à jour en permanence des données tout en offrant la plus haute sécurité et sûreté à ses clients. Les flux de données sont totalement infalsifiables, ce qui signifie que même en cas de forte volatilité du marché, les flux de prix sont fiables et on peut entièrement compter sur eux. On peut facilement estimer la crédibilité de Chainlink Price Feeds car il a déjà sécurisé des milliards de dollars de valeur dans le domaine DeFi. Il sera intéressant de constater la valeur que cette association apportera, et plus important encore, la réaction des utilisateurs face à ces nouvelles capacités.