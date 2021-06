Solana dirige le cycle de financement M de la plate-forme de données Blockchain PARSIQ

in

La startup de surveillance des données Blockchain PARSIQ a clôturé un tour de table de 3 millions de dollars, dirigé par la Fondation Solana.

Le cycle de financement comprenait également des investisseurs notables tels que Axia8 Ventures, Mindworks VC, Krypital Group, CoinUnited et d’autres.

PARSIQ utilisera des fonds pour étendre sa gamme de produits

La plate-forme PARSIQ permet aux utilisateurs de personnaliser leurs paramètres de notification pour bloquer les bruits indésirables tout en recevant des informations importantes en temps réel.

La société de données blockchain a révélé que les fonds levés seraient utilisés pour étendre sa gamme de produits.

Les outils PARSIQ incluent des notifications pour les transferts de jetons, les fluctuations de prix et d’autres mouvements liés à la blockchain.

Outre Solana, les outils PARSIQ sont également compatibles avec Bitcoin, Ethereum et certaines autres blockchains.

Le fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, s’exprimant sur l’investissement, a déclaré que l’accès aux données de la blockchain via des applications telles que PARSIQ était essentiel.

Il a noté que PARSIQ aiderait les développeurs de projets basés sur Solana à moins s’inquiéter lors de la construction de leur pile, leur permettant de se concentrer davantage sur leur produit.

L’investissement dans PARSIQ intervient après que Solana a levé 314 millions de dollars lors d’une vente privée de jetons.

La vente a été menée par Andreessen Horowitz et Polychain Capital avec la participation d’Alameda Research, Block change Ventures, CMS Holdings, Coinfund et d’autres.

Fondé en 2017, Solana est un projet de blockchain open source avancé axé sur la fourniture d’une plate-forme hautement évolutive, sécurisée et décentralisée au maximum.

Surnommé le tueur d’Ethereum, Solana a été actif dans la création d’outils et de réseaux pour que d’autres puissent s’appuyer sur la plate-forme.

Il dispose de plusieurs échanges décentralisés (DEX) et de protocoles tels que Serum, Raydium, KIN, Audius, Mango Markets, Bonfida, Maps.me, Pyth Network, USDC, Phantom wallet, etc.

Step Finance de Solana Hackathon s’associe aux DEX de Solana

La blockchain Solana avait attiré des milliers de développeurs sur son réseau, battant des records pour le plus grand nombre de participants à un hackathon cette année.

Le hackathon, en collaboration avec Serum, a enregistré plus de 3 000 inscriptions et plus de 100 soumissions de projets.

L’un des projets qui a émergé du hackathon Solana est Step Finance, un gestionnaire de position et agrégateur DeFi. Bien que Step Finance n’ait remporté aucun prix lors de l’événement, il semble bien se porter.

Step Finance a commencé à agréger les bourses décentralisées (DEX) de Solana, y compris le teneur de marché automatisé Raydium, SerumDex et Orca, pour donner aux traders un accès plus rapide aux informations sur les prix.

Le tableau de bord de trading de Step Finance, appelé Step Dashboard, permettra aux traders d’avoir accès à 845 millions de dollars de liquidités et d’exécuter des transactions rapidement à faible coût.

Plus tôt cette année, l’agrégateur a conclu une vente de jetons privés pour 2 millions de dollars lors d’un tour qui a vu la participation de divers bailleurs de fonds de Solana, dont Almaeda Research et Raydium.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.