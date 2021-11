Solana Elbows Tether à la 4e position au milieu de la surveillance NFT de 500 millions de dollars de ventes secondaires

Quelques jours après être passé à Cardano (ADA) pour devenir la cinquième crypto-monnaie majeure, Solana (SOL) n’abandonne pas sa quête pour gravir les échelons puisqu’il a détrôné Tether (USDT) en quatrième position.

Même si Solana a été fondée en 2017, elle a fait des progrès significatifs ce trimestre puisqu’elle a récemment atteint un prix record (ATH) de 249 $. La quatrième crypto-monnaie est en hausse de 1,57% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 242 $ avec une capitalisation boursière de 73,02 milliards de dollars.

Qu’est-ce qui fait tiquer le « tueur d’Ethereum » ?

Comme Cardano et Polkadot, Solana est considérée comme un « tueur d’Ethereum » en raison de sa popularité croissante basée sur des vitesses élevées, des frais peu élevés et une congestion minimale.

Ces réseaux sont décentralisés et peuvent s’interfacer avec des contrats intelligents, utilisés sur les marchés en plein essor des jetons non fongibles (NFT) et de la finance décentralisée (DeFi).

Solana peut atteindre des vitesses de transaction élevées car il fusionne le mécanisme de consensus de preuve de participation (POS) avec une preuve d’historique, permettant aux ordinateurs de garder l’heure sur un réseau décentralisé sans que tout le monde n’en parle.

Solana est donc une blockchain publique entièrement open source conçue pour offrir des solutions DeFi et NFT de manière évolutive.

Les ventes secondaires NFT de Solana atteignent 500 millions de dollars

Selon Mason Nystrom, un analyste de recherche de Messari Crypto a déclaré :

« Alors que l’écosystème Solana continue de se développer, les NFT de Solana ont connu une croissance formidable. Le volume total des ventes secondaires de NFT à Solana a officiellement atteint 500 millions de dollars en seulement trois mois. »

Les NFT sont des actifs numériques propriétaires basés sur la blockchain, et leur valeur est liée à leur unicité, étant donné que les jetons ne sont pas divisibles et doivent être achetés dans leur intégralité.

Par conséquent, ces traits créent une valeur intrinsèque pour les NFT en raison de leur offre limitée.

Le mois dernier, la principale maison de couture italienne de luxe Dolce & Gabbana a gagné 6 millions de dollars de la NFT fashion nommée Collezione Genesi.

Avec Solana gagnant 15 000 % jusqu’à présent cette année, il semble que le ciel soit la limite pour la quatrième plus grande crypto-monnaie.

Source de l’image : Shutterstock