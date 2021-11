Solana essaie de reprendre sa tendance haussière, réussira-t-elle ? Découvrez-le ici

La tendance à la hausse de Solana a été l’une des plus surprenantes en 2021, grâce à la croissance exponentielle de son réseau. Vous essayez maintenant de retrouver cette direction forte, et pour savoir quelle est la probabilité que vous réussissiez, nous effectuons une analyse ci-dessous.

Au moment d’écrire ces lignes, SOL se négocie à 218,32 $, accumulant une perte de 1,44% au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 66 321 millions de dollars, ce qui en fait la 5ème plus grande crypto-monnaie.

Le grand potentiel de ce réseau pour évoluer, exécuter des transactions rapidement et à moindre coût, en a fait l’une des meilleures plateformes pour le développement d’applications décentralisées (DeFi).

Solana traite actuellement environ 2 500 opérations par seconde ; cependant, le potentiel est bien plus grand, puisque son mécanisme de validation appelé test d’historique, permet à ce réseau de traiter plus de 50 000 opérations par seconde.

Sans aucun doute, ce grand potentiel pourrait continuer à favoriser la croissance de ce réseau, car les utilisateurs continuent de rechercher des alternatives moins chères et plus rapides à la blockchain Ethereum.

Analyse technique de la tendance Solana

Sur le graphique hebdomadaire, nous voyons que le prix du SOL est en baisse depuis trois semaines consécutives.

La semaine qui vient de s’écouler a fini par laisser un fort rejet des prix bas, ce qui nous laisse présager une bonne probabilité de reprise prochaine de la tendance haussière de Solana.

Le prix est revenu vers 50 % de Fibonacci, ce qui a peut-être été le point le plus bas de la baisse. Désormais, l’élan pourrait aller vers les 300$ (-27% Fibonacci).

Tant que le prix continue de marquer des plus bas de plus en plus haut, le scénario haussier est le plus probable.

Graphique journalier

À partir de cette période, nous voyons qu’il existe toujours un biais baissier à court terme.

Cependant, récemment le prix de la Solana a respecté un support proche de 195,70$, et comme la force dominante est haussière, il est possible que la tendance à court terme passe bientôt aux acheteurs.

Pour confirmer que les taureaux ont repris le contrôle, la résistance à 230,50 $ doit être cassée. Pour le moment, il est fort probable que cela se produise bientôt.

Tant que le support à 195,70 $ demeure, le scénario haussier à court terme ne sera pas compromis.

Solana essaie de reprendre sa tendance haussière. Source : TradingView.

