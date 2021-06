Solana est-elle une bonne opportunité d’investissement en juillet 2021 ?

Solana SOL / USD s’est affaibli par rapport aux sommets historiques au-dessus de 58 $, enregistrés le 18 mai, en dessous de 20 $, et le prix actuel est d’environ 29 $. Solana pourrait s’affaiblir davantage en juillet 2021, le niveau de support critique est à 25 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 20 $ voire 15 $.

Analyse fondamentale : Solana va lancer une étude d’incubation pour accélérer le développement d’applications décentralisées

Solana est l’une des blockchains les plus performantes au monde, conçue pour maintenir les frais bas pour les applications avec des milliards d’utilisateurs. Les frais moyens par transaction sont d’environ 0,00025 $, et ces derniers mois, ce projet a attiré des dizaines de milliers de développeurs sur son réseau.

Selon son site officiel, Solana peut traiter 50 000 transactions par seconde et offre aux développeurs la confiance en offrant une mise à l’échelle prévisible sans compromettre la sécurité ou la composabilité. Solana ne peut exister sans validateurs, et en traitant les transactions, chaque validateur contribue à améliorer encore le réseau de Solana.

Tout le monde peut exécuter un nœud de validation et gagner du SOL pour avoir aidé à protéger le réseau Solana. Les validateurs contribuent également à accroître la résistance à la censure sur le réseau en augmentant la décentralisation, et il est important de mentionner que Solana a son programme de base pour inciter de nouveaux validateurs au réseau.

Ce mois-ci, Solana a annoncé qu’elle avait conclu une vente de jetons privés de 314 159 265 $, et avec les nouvelles ressources, Solana lancera une étude d’incubation pour accélérer le développement d’applications décentralisées.

« Après avoir constaté une croissance explosive de l’acceptation mondiale des développeurs, nous sommes convaincus que l’évolutivité et les performances sur la blockchain sont désormais un problème résolu. La prochaine phase est l’intégration d’un milliard d’utilisateurs », a déclaré Anatoly Yakovenko, co-fondateur et PDG de Solana Labs.

Olaf Carlson-Wee a déclaré que Solana est une blockchain de nouvelle génération qui peut atteindre la barre haute et faire évoluer massivement l’écosystème DeFi.

« À notre avis, Solana est un compliment pour Ethereum, et nous sommes ravis de voir une forte activité de développeurs et une communauté en constante expansion se développer autour du projet », a déclaré Olaf Carlson-Wee, associé directeur chez Polychain Capital.

Des transactions plus rapides et des frais moins élevés favorisent l’adoption de Solana (SOL) sur le marché, et il est important de mentionner que de nombreuses applications et plates-formes populaires sont alimentées par Solana ; Audius, Mango Markets, Maps.me, Pyth Network, Phantom, USDC, Serum, Raydium, Bonfida, KIN et bien d’autres.

Analyse technique : le risque de nouvelles chutes n’est probablement pas terminé

Le marché de la cryptographie est toujours sous pression, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans Solana (SOL). Le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté et les prix pourraient mettre longtemps à se redresser.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support critique est à 25 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 20 $ ou même 15 $.

Solana (SOL) s’est affaibli par rapport à des sommets records au-dessus de 58 $, enregistrés en mai 2021, et le risque d’une nouvelle baisse persiste. Si le prix tombe en dessous du support de 25 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 20 $ ou même moins.

