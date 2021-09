Solana est-elle vraiment prête à s’enfoncer plus profondément dans le territoire d’Ethereum ? ZyCrypto

Publicité





La montée en puissance de Solana ces derniers mois l’a vue devenir le point de mire des yeux dans les cercles de crypto-monnaie et a soulevé des questions quant à savoir si elle peut affronter Ethereum. La quête pour renverser Ethereum a subi un coup dur à la suite de la panne qui a frappé le réseau la semaine dernière. Solana est tombé à un creux de 130 $ par rapport à un sommet précédent de 214,96 $ au milieu du chaos qui a suivi.

Graphique SOLUSD par TradingView

Après le lancement d’Ethereum en 2015, il n’a pas perdu de temps pour devenir le foyer de facto des DApps et DeFi. Cela était dû à la vitesse, à l’évolutivité et à la nature dynamique de son écosystème qu’il offrait aux utilisateurs. Quelques années plus tard, plusieurs concurrents ont tenté de rattraper Ethereum et ces dernières semaines, Solana semble la plus susceptible de remporter la couronne. Pourtant, la grande question sur toutes les lèvres est de savoir si Solana est prête ou non à remplacer Ethereum.

Le crash qui a mis un coup au but de Solana

Tout semblait s’aligner parfaitement pour Solana, la communauté étant toujours en extase devant les récents gains du réseau et l’intérêt institutionnel croissant affluant vers la blockchain. Cependant, personne n’avait prévu le crash qui a frappé Solana mardi et qui a entraîné une panne de 17 heures pour le réseau.

La panne a été un choc brutal pour la communauté qui, selon la société, était le résultat d’un “épuisement des ressources qui a entraîné un déni de service”. L’instabilité intermittente a vu Solana perdre plus de 30% de sa valeur tandis qu’Ethereum a enregistré un petit gain à la suite de la panne. Cela a laissé beaucoup de gens se demander si Solana était suffisamment mature pour affronter Ethereum, qui est largement considéré comme le géant DeFi.

La quête d’Ethereum pour conserver sa place sera renforcée par l’ETH 2.0 entrant qui verra le passage de la preuve de travail à la preuve de participation. Un grand pool de développeurs pour Ethereum est un avantage qu’il a sur les blockchains. Seth Ginns, associé directeur chez CoinFund, a déclaré : « Cela me surprendrait si jamais vous m’entendiez complètement radier Ethereum. Il a juste une communauté de développeurs si dynamique.

Douleurs de croissance

Le fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, a décrit l’incident comme de simples « douleurs de croissance » et a choisi de voir la panne comme une courbe d’apprentissage pour le réseau. Il a dit qu’il s’agissait simplement de corriger les bogues et a ajouté que c’était une bonne chose que cela se produise maintenant plutôt que lorsque le réseau avait rassemblé un milliard d’utilisateurs.

Ethereum a également connu des pannes similaires dans le passé et les analystes estiment que le “potentiel à long terme de Solana n’est pas affecté” car nous n’en sommes qu’aux premiers jours.

La capacité de Solana à traiter plus de 2000 transactions par seconde et ses faibles coûts de transaction en font une alternative intéressante à Ethereum qui ne peut gérer qu’environ 14 transactions par seconde. Les coûts élevés du gaz et les problèmes d’évolutivité sur Ethereum font partie des raisons qui donnent à Solana une chance de se battre.

Après la panne, Solana a récupéré les pertes qu’elle a subies, gagnant plus de 15% au cours de la semaine dernière alors que la capitalisation boursière est désormais de 41 milliards de dollars.

