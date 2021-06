Solana est la nouvelle maison des dApps : devriez-vous acheter SOL maintenant ?

Solana SOL / USD a débuté en 2017 et a été lancé en mars 2020 par la Fondation Solana. Le protocole Solana est conçu pour faciliter la création d’applications décentralisées (dApp). L’objectif principal est d’améliorer l’évolutivité en introduisant une preuve d’historique (PoH) combinée à un algorithme de consensus de preuve d’enjeu (PoS).

Solana est devenu très populaire auprès des investisseurs au cours de la dernière année, car la valeur d’une pièce est passée de moins de 1 $ à 40 $ aujourd’hui. L’augmentation de l’intérêt est due au fait que de nombreuses applications sont développées sur sa blockchain en raison de ses hautes performances. En fait, il y a actuellement 157 projets lancés à Solana.

Mais, cela soulève la question : est-il trop tard pour acheter Solana maintenant ? Jetons un coup d’œil aux catalyseurs potentiels pour accroître davantage la valeur de SOL.

Faut-il acheter SOL ?

Le 12 mai, trois fonds, Gate.io, Coin DCX et BRZ, ont été créés pour investir 60 millions de dollars dans des projets basés sur la blockchain Solana sur les marchés émergents.

Le 3 juin, la Fondation Solana a lancé un fonds de 20 millions de dollars pour promouvoir l’expansion de l’écosystème dans toute la Corée du Sud avec le fonds blockchain connu sous le nom de ROK Capital.

Le lendemain, il a été rapporté que la blockchain avait levé entre 300 millions de dollars et 450 millions de dollars, ce qui a été montré par un rapport publié vendredi par Decrypt. Il dit que Solana avait prévu de clôturer le cycle en mars, mais l’a élargi en réponse à un vif intérêt.

Ces investissements conduiront à une mise à jour du projet global, qui a le potentiel d’apporter avec lui tous les projets en cours d’exécution sur la blockchain Solana. Un plus grand nombre d’utilisateurs et de développeurs à bord générera beaucoup plus d’intérêt, de liquidité et d’acceptation générale, ce qui sera essentiel pour la croissance future.

Pariez sur un écosystème

Avec littéralement des centaines de dApps en cours de développement sur la blockchain Solana en réponse à ses hautes performances, le potentiel de croissance continue est évident. À l’avenir, même les dApps basés sur Ethereum pourraient voir l’intérêt de passer à cette blockchain ou de développer des dApps distincts qui s’exécutent également sur SOL.

Quand on prend en considération le fait que la Fondation Solana a lancé 20 millions de dollars pour financer l’écosystème sud-coréen, et qu’elle a levé entre 300 et 450 millions de dollars de financement, on peut se faire une idée dans la tête sur quel type d’innovation pourrait apporter. à la table à l’avenir, en particulier d’ici la fin de 2021.

Cela étant, au prix actuel d’environ 40 $, SOL pourrait être un investissement rentable. En regardant le graphique, un fort support est affiché autour de 25 $, donc les investisseurs nerveux pourraient peut-être acheter la moitié de leur position à 40 $, et si elle tombe à 25 $, ils peuvent acheter la seconde moitié pour abaisser leur point d’entrée moyen.

Solana s’est négocié au-dessus du niveau de 50 $ en mai avant que l’ensemble de l’environnement de crypto-monnaie ne se vende fortement. Mais à l’avenir, nous pourrions voir SOL retrouver ses sommets une fois que l’écosystème en Corée du Sud s’améliorera et une fois que les fonds investis dans le projet commenceront à être injectés dans de futures innovations.

D’ici 2022, on pourrait même voir sa valeur monter en flèche à 100 $. Cela est dû au fait que de nombreux projets pourraient finir par utiliser la blockchain Solana en raison de ses diverses innovations et améliorations par rapport aux autres blockchains. Il pourrait également être largement accepté et atteindre le grand public, augmentant encore sa valeur.

