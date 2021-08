Solana est plus intéressant que Bitcoin pour les institutionnels, que se passe-t-il ?

in

Soutenue par le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, Solana est devenue l’une des crypto-monnaies les plus attrayantes pour les investisseurs institutionnels, ce qui provoque une forte escalade de son prix.

N’oubliez pas que ce réseau cherche à concurrencer directement Ethereum, offrant une plate-forme plus flexible et un règlement des transactions plus rapide.

Au moment d’écrire ces lignes, SOL se négocie à 67,25 $, accumulant une perte de 12,45% au cours des dernières 24 heures, à la suite d’un revers nécessaire après avoir atteint un maximum historique de 82,00 $.

Il y a un mois et 7 jours, le prix était à peine d’environ 21,00 $, ce qui signifie un gain de près de 300% par rapport au récent sommet.

La forte hausse est sans aucun doute le produit du grand intérêt institutionnel autour de cette monnaie.

Dans un rapport publié le 23 août, où CoinShares analyse les flux de fonds provenant des actifs numériques, un afflux de 7,1 millions de dollars vers les produits d’investissement de Solana a été observé entre le 15 et le 20 août.

Ce flux était le plus élevé parmi les différents actifs du marché de la cryptographie, dépassant même Bitcoin et Ethereum.

21 millions de dollars sont entrés dans ce secteur au cours de la période indiquée, ce qui a également brisé une tendance à la baisse de six semaines.

Cardano était le deuxième actif le plus attrayant, avec des entrées totales de 6,4 millions de dollars vers des instruments qui suivent le prix de ladite crypto-monnaie. Les produits liés à Ethereum ont vu 3,2 millions de dollars de flux, tandis que LTC a vu 1,8 million de dollars.

Le flux de produits qui suivent le prix du Bitcoin a été négatif pour la septième semaine consécutive, avec des sorties totalisant 2,8 millions de dollars.

Flux de trésorerie des actifs numériques. Source : CoinShares.

Analyse technique de Solana, alors que les institutionnels sont fortement attirés par cette crypto-monnaie

Après qu’un grand élan haussier se soit développé, un repli semble maintenant commencer, alors que la bougie hebdomadaire commence à montrer un petit corps baissier.

Il est toujours probable que de petites pertes soient bientôt englouties et que la direction précédente reprenne sans qu’un recul pertinent ne se produise.

La tendance de Solana est maintenant sans aucun doute haussière, et il n’y a aucune raison de s’asseoir et d’attendre les ventes ; beaucoup moins si l’on prend en compte le grand intérêt des institutions pour cet actif.

Les institutionnels montrent un grand intérêt pour Solana. Graphique hebdomadaire SOL vs USDT. Source : TradingView.

Graphique journalier

Dans ce laps de temps, nous voyons SOL effectuer un recul à court terme, qui pourrait bien se terminer près de 38,20% de Fibonacci.

Il pourrait chercher à reculer un peu plus, peut-être vers 57 $, faisant un support au 18 SMA.

La force dominante est clairement celle des taureaux, grâce au grand intérêt des institutions pour Solana.

Lorsque la pression d’achat réapparaîtra, un nouvel élan pourrait conduire le prix vers 106,90 $ dans un proche avenir.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

